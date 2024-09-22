https://ria.ru/20240922/svo-1974082637.html

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:06

2024-09-22T12:06

2024-09-22T12:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 53-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 66-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, два танка, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 105-мм орудия М119 производства США."Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика