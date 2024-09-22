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Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:06
2024-09-22T12:06
2024-09-22T12:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 53-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 66-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, два танка, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 105-мм орудия М119 производства США."Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ за сутки