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"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев
"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев - РИА Новости, 22.09.2024
"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев
Американцам плевать на мнение украинцев об ударах вглубь территории России западным оружием, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:32
2024-09-22T14:32
2024-09-22T19:31
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американцам плевать на мнение украинцев об ударах вглубь территории России западным оружием, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на публикацию издания Kyiv Independent, в которой приводилась негативная реакция украинцев на совместную статью Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди с критикой возможного разрешения Киеву на такие действия."Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы", — написал Риттер.В статье для газеты Hill Трамп-младший и Кеннеди также высказывали опасения в связи с возможностью начала полномасштабной войны между НАТО и Россией в случае разрешения бить западным дальнобойным оружием вглубь ее территории.В публикации содержался призыв к Белому дому начать переговоры с Москвой для урегулирования украинского конфликта.
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"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев
Риттер: американцам плевать на мнение украинцев об ударах по России