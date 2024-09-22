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"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 22.09.2024 (обновлено: 19:31 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/ssha-1974100518.html
"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев
"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев - РИА Новости, 22.09.2024
"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев
Американцам плевать на мнение украинцев об ударах вглубь территории России западным оружием, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:32
2024-09-22T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
москва
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американцам плевать на мнение украинцев об ударах вглубь территории России западным оружием, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на публикацию издания Kyiv Independent, в которой приводилась негативная реакция украинцев на совместную статью Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди с критикой возможного разрешения Киеву на такие действия."Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы", — написал Риттер.В статье для газеты Hill Трамп-младший и Кеннеди также высказывали опасения в связи с возможностью начала полномасштабной войны между НАТО и Россией в случае разрешения бить западным дальнобойным оружием вглубь ее территории.В публикации содержался призыв к Белому дому начать переговоры с Москвой для урегулирования украинского конфликта.
https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, москва, киев, роберт кеннеди, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Москва, Киев, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп, НАТО
"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев

Риттер: американцам плевать на мнение украинцев об ударах по России

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американцам плевать на мнение украинцев об ударах вглубь территории России западным оружием, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X.
Так он отреагировал на публикацию издания Kyiv Independent, в которой приводилась негативная реакция украинцев на совместную статью Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди с критикой возможного разрешения Киеву на такие действия.
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"Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы", — написал Риттер.
В статье для газеты Hill Трамп-младший и Кеннеди также высказывали опасения в связи с возможностью начала полномасштабной войны между НАТО и Россией в случае разрешения бить западным дальнобойным оружием вглубь ее территории.
В публикации содержался призыв к Белому дому начать переговоры с Москвой для урегулирования украинского конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияМоскваКиевРоберт КеннедиДональд ТрампНАТО
 
 
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