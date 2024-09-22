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Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.09.2024
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12:11 22.09.2024 (обновлено: 12:21 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974083316.html
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.09.2024
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки
Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк и две гаубицы зарубежного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:11
2024-09-22T12:21
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк и две гаубицы зарубежного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области. Отражены три контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, уточнили в ведомстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, США, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 145 боевиков и танк в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк и две гаубицы зарубежного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области. Отражены три контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСШАВооруженные силы РФ
 
 
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