https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974083316.html

Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.09.2024

Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки

Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк и две гаубицы зарубежного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:11

2024-09-22T12:11

2024-09-22T12:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

сша

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972454688_0:71:3182:1860_1920x0_80_0_0_680fde4742dd126d2c80fe0acfde48be.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк и две гаубицы зарубежного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области. Отражены три контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, сша, вооруженные силы рф