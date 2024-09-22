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Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.09.2024
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки
Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк и две гаубицы зарубежного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:11
2024-09-22T12:11
2024-09-22T12:21
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, танк и две гаубицы зарубежного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области. Отражены три контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 145 боевиков и танк в зоне действия группировки "Восток"