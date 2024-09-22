https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974082910.html

Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции

Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 22.09.2024

Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции

Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, потери противника составили до 560 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:08

2024-09-22T12:08

2024-09-22T12:21

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, потери противника составили до 560 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 23-й, 28-й, 30-й, 33-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 10-й, 12-й горно-штурмовых бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 118-й бригады теробороны и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Райгородок, Дружковка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Зализнянское, Николаевка, Константинополь, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США и 152 мм гаубицу "Мста-Б". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф