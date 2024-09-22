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Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 22.09.2024
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12:08 22.09.2024 (обновлено: 12:21 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974082910.html
Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 22.09.2024
Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, потери противника составили до 560 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:08
2024-09-22T12:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, потери противника составили до 560 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 23-й, 28-й, 30-й, 33-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 10-й, 12-й горно-штурмовых бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 118-й бригады теробороны и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Райгородок, Дружковка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Зализнянское, Николаевка, Константинополь, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США и 152 мм гаубицу "Мста-Б". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции

МО РФ: ВСУ потеряли до 560 боевиков в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, потери противника составили до 560 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 23-й, 28-й, 30-й, 33-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 10-й, 12-й горно-штурмовых бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 118-й бригады теробороны и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Райгородок, Дружковка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Зализнянское, Николаевка, Константинополь, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США и 152 мм гаубицу "Мста-Б". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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