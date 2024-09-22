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Для России нет альтернативы победе в СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 22.09.2024 (обновлено: 11:42 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974078228.html
Для России нет альтернативы победе в СВО, заявили в Кремле
Для России нет альтернативы победе в СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.09.2024
Для России нет альтернативы победе в СВО, заявили в Кремле
Альтернативы победе в специальной военной операции для России нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:29
2024-09-22T11:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Альтернативы победе в специальной военной операции для России нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину."Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас", - сказал Песков.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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россия, безопасность, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Для России нет альтернативы победе в СВО, заявили в Кремле

Песков: Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы одержать победу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Альтернативы победе в специальной военной операции для России нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину.
"Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас", - сказал Песков.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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