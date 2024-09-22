https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974078228.html

Для России нет альтернативы победе в СВО, заявили в Кремле

Для России нет альтернативы победе в СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.09.2024

Для России нет альтернативы победе в СВО, заявили в Кремле

Альтернативы победе в специальной военной операции для России нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:29

2024-09-22T11:29

2024-09-22T11:42

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий песков

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Альтернативы победе в специальной военной операции для России нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину."Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас", - сказал Песков.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, дмитрий песков, павел зарубин