https://ria.ru/20240922/shebekino-1974080137.html
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Шебекино
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Шебекино - РИА Новости, 22.09.2024
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Шебекино
Несколько украинских беспилотников атаковали город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:47
2024-09-22T11:47
2024-09-22T11:47
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников атаковали город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино атакован ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате атак двух дронов повреждены несущая стена и остекление складского помещения на территории производственного предприятия", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что также есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются сёла Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ, отметил глава области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Шебекино
Гладков: несколько беспилотников ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области