https://ria.ru/20240922/shebekino-1974080137.html

Несколько беспилотников ВСУ атаковали Шебекино

Несколько беспилотников ВСУ атаковали Шебекино - РИА Новости, 22.09.2024

Несколько беспилотников ВСУ атаковали Шебекино

Несколько украинских беспилотников атаковали город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:47

2024-09-22T11:47

2024-09-22T11:47

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg

БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников атаковали город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино атакован ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате атак двух дронов повреждены несущая стена и остекление складского помещения на территории производственного предприятия", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что также есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются сёла Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ, отметил глава области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия