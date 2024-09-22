https://ria.ru/20240922/sevastopol-1974106287.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.09.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе из-за баллистической угрозы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:27

2024-09-22T15:27

2024-09-22T15:27

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе из-за баллистической угрозы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Внимание! Баллистика. Принять меры безопасности", - написал он в Telegram-канале. В городе и регионе приостановлено движение общественного транспорта, в том числе катеров и паромов.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия