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В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет - РИА Новости, 22.09.2024
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16:07 22.09.2024 (обновлено: 16:19 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/samolet-1974109396.html
В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет - РИА Новости, 22.09.2024
В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление кабины, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Западном МСУТ СК. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T16:07
2024-09-22T16:19
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
воскресенск
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление кабины, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Западном МСУТ СК.&quot;Днем 22 сентября 2024 на посадочной площадке Воскресенск воздушное судно Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку. Предварительно в полете была выявлена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины. Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка.Отмечается, что следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html
воскресенск
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), воскресенск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске из-за задымления

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области
Место происшествия, где самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Место происшествия, где самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление кабины, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Западном МСУТ СК.
«

"Днем 22 сентября 2024 на посадочной площадке Воскресенск воздушное судно Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку. Предварительно в полете была выявлена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины. Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка.
Отмечается, что следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ВоскресенскМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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