В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске из-за задымления
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области
Место происшествия, где самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление кабины, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Западном МСУТ СК.
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"Днем 22 сентября 2024 на посадочной площадке Воскресенск воздушное судно Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку. Предварительно в полете была выявлена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины. Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка.
Отмечается, что следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
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