https://ria.ru/20240922/samolet-1974109396.html

В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет - РИА Новости, 22.09.2024

В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление кабины, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Западном МСУТ СК. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T16:07

2024-09-22T16:07

2024-09-22T16:19

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

воскресенск

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление кабины, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Западном МСУТ СК."Днем 22 сентября 2024 на посадочной площадке Воскресенск воздушное судно Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку. Предварительно в полете была выявлена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины. Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка.Отмечается, что следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html

воскресенск

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), воскресенск, московская область (подмосковье), россия