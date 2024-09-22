https://ria.ru/20240922/ravnodenstvie-1973783745.html

День осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия - РИА Новости, 22.09.2024

День осеннего равноденствия

22 сентября 2024 года в 15.43 по московскому времени (в 12.43 по Всемирному времени) РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:03

2024-09-22T01:03

2024-09-22T01:03

справки

земля

день осеннего равноденствия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813125364_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_a4183c3b4e9c970bd1566af5fc0edfb6.jpg

22 сентября 2024 года в 15.43 по московскому времени (в 12.43 по Всемирному времени) Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное и наступит день осеннего равноденствия. Солнце движется по созвездию Лев до 16 сентября, а затем переходит в созвездие Дева и остается в нем до конца месяца. Склонение дневного светила уменьшается с каждым днем все быстрее, достигая максимума к осеннему равноденствию 22 сентября, вследствие чего также быстро увеличивается продолжительность ночи.Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли – короче, там наступает астрономическая весна.В этот день на всех широтах Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. На полюсах же ровно половина солнечного диска движется по кругу точно вдоль горизонта. Долгота дня на широте Москвы в начале сентября составляет 13 часов 50 минут, а в конце – 11 часов 38 минут и продолжает быстро уменьшаться.Интересен тот факт, что осень и зима в северном полушарии на неделю короче, чем осенне-зимний сезон в южном полушарии: количество дней от весеннего равноденствия до осеннего равно 186, а промежуток времени от осеннего до весеннего равноденствия – 179 дней. Зимой северного полушария Земля движется вокруг небесного светила быстрее, чем зимой южного полушария. В январе земной шар проходит ближайшую к Солнцу точку орбиты – перигелий и ее линейная скорость возрастает.В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета и, по народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень. Еще народные приметы говорят: чем сентябрь суше и теплее, тем лучше будет осень, тем позднее наступит настоящая зима.На Руси день осеннего равноденствия считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляньями. В этот день рябиновые кисти вместе с листьями вставляли вечером между оконными рамами, считая, что с этого дня, когда солнце начнет слабеть, рябина будет охранять дом от сил тьмы.Язычники в этот день отмечали праздник урожая. В Японии День осеннего равноденствия считается официальным праздником и отмечается с 1878 года. Японцы в этот день празднуют не столько уникальное астрономическое явление, сколько исполняют древние обряды буддийского праздника Хиган, когда по традиции принято вспоминать умерших предков. До начала праздника они проводят тщательную уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и принадлежностями ушедших предков, освежают цветы, выставляют ритуальную еду и подношения. В этот день готовятся исключительно вегетарианские блюда из бобов, овощей, грибов, бульоны на растительной основе, как напоминание буддийского запрета убивать живое существо и употреблять мясо убитого. В дни Хигана японцы семьями идут поклониться могилам своих предков, заказывают молитвы и оказывают необходимые ритуальные почести.В Мексике в День осеннего равноденствия многие стараются посетить знаменитую пирамиду Кукулькан (на языке майя "пернатый змей") в древнем городе Чичен-Ице. Пирамида ориентирована в отношении Солнца таким образом, что именно в дни весеннего и осеннего равноденствия лучи проектируют тени платформ на край главной лестницы в виде чередующихся треугольников света и тени. По мере того как солнце опускается ниже, тень принимает все более отчетливые контуры извивающейся змеи. Ее хвост находится на верхней платформе, тело тянется вдоль лестницы и у самой земли заканчивается головой. Световая иллюзия длится ровно 3 часа 22 минуты, и по поверьям в это время нужно оказаться на вершине и загадать желание.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, земля, день осеннего равноденствия