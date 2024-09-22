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В России назвали актом вандализма раскопки могил воинов РККА в Эстонии - РИА Новости, 22.09.2024
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03:25 22.09.2024 (обновлено: 10:13 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pozor-1974053361.html
В России назвали актом вандализма раскопки могил воинов РККА в Эстонии
В России назвали актом вандализма раскопки могил воинов РККА в Эстонии - РИА Новости, 22.09.2024
В России назвали актом вандализма раскопки могил воинов РККА в Эстонии
Раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии является актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил РИА... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:25
2024-09-22T10:13
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии является актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.Семнадцатого сентября 1944 года началась Таллинская наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, 22 сентября Таллин был освобожден."С сожалением вынуждены констатировать сохранение у администрации (премьер-министра Эстонии. — Прим. ред.) Кристена Михала стремления избавиться от монументов красноармейцам, ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев. Кроме того, тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с коричневой чумой. Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью", — сказал Салимуллин.По словам российского дипломата, "власти покусились даже на Таллинское военное кладбище, где в мае этого года была проведена расчистка площади перед монументом участникам "Освободительной войны" 1918-1920 годов, прах 38 захороненных там военнослужащих Советской Армии был кощунственно поднят из-под земли, а плиты с их именами демонтированы". Салимуллин отметил, что на прошлой неделе аналогичные работы начались в отношении могил в парке Ильматсалу в Тарту."Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны. Тем более что позорное глумление над павшими воинами происходит на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам. Местные власти не только тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", но и позволяют устанавливать новые — в конце июля этого года в городе Йыхви состоялась торжественная церемония открытия мемориала в честь служивших в этом подразделении пособников Гитлера", — отметил российский дипломат.Ранее посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий в Техумарди на острове Сааремаа и эксгумации останков воинов Красной армии.Ранее власти острова Сааремаа заявили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами. Старейшина волости Сааремаа Микка Туйск тогда заявил, что надгробных плит с пятиконечными звездами на мемориале быть не должно, поскольку само по себе "это некрасиво".
https://ria.ru/20240621/pamyatniki-1954534809.html
https://ria.ru/20240127/pamyatniki-1923887460.html
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в мире, эстония, россия, общество, национализм
В мире, Эстония, Россия, Общество, национализм
В России назвали актом вандализма раскопки могил воинов РККА в Эстонии

Посольство РФ назвало эксгумацию Эстонией останков советских воинов вандализмом

© Фото : Public domainМемориальный комплекс у деревни Техумарди, где похоронены останки воинов Красной армии на острове Сааремаа, Эстония
Мемориальный комплекс у деревни Техумарди, где похоронены останки воинов Красной армии на острове Сааремаа, Эстония - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Public domain
Мемориальный комплекс у деревни Техумарди, где похоронены останки воинов Красной армии на острове Сааремаа, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии является актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.
Семнадцатого сентября 1944 года началась Таллинская наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, 22 сентября Таллин был освобожден.
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"С сожалением вынуждены констатировать сохранение у администрации (премьер-министра Эстонии. — Прим. ред.) Кристена Михала стремления избавиться от монументов красноармейцам, ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев. Кроме того, тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с коричневой чумой. Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью", — сказал Салимуллин.
По словам российского дипломата, "власти покусились даже на Таллинское военное кладбище, где в мае этого года была проведена расчистка площади перед монументом участникам "Освободительной войны" 1918-1920 годов, прах 38 захороненных там военнослужащих Советской Армии был кощунственно поднят из-под земли, а плиты с их именами демонтированы". Салимуллин отметил, что на прошлой неделе аналогичные работы начались в отношении могил в парке Ильматсалу в Тарту.
"Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны. Тем более что позорное глумление над павшими воинами происходит на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам. Местные власти не только тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", но и позволяют устанавливать новые — в конце июля этого года в городе Йыхви состоялась торжественная церемония открытия мемориала в честь служивших в этом подразделении пособников Гитлера", — отметил российский дипломат.
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Ранее посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий в Техумарди на острове Сааремаа и эксгумации останков воинов Красной армии.
Ранее власти острова Сааремаа заявили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами. Старейшина волости Сааремаа Микка Туйск тогда заявил, что надгробных плит с пятиконечными звездами на мемориале быть не должно, поскольку само по себе "это некрасиво".
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