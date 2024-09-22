https://ria.ru/20240922/pozhar-1974090414.html

В Ставрополе загорелась автомойка

В Ставрополе загорелась автомойка - РИА Новости, 22.09.2024

В Ставрополе загорелась автомойка

Специалисты ликвидировали пожар площадью 250 квадратных метров на автомойке в Ставрополе, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:06

2024-09-22T13:06

2024-09-22T13:10

происшествия

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. Специалисты ликвидировали пожар площадью 250 квадратных метров на автомойке в Ставрополе, сообщает ГУМЧС региона. "г. Ставрополь, проспект Кулакова, 36Б. По прибытию ПСП горит автомойка. На месте работают 20 человек, 5 единиц техники. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240922/pozhar-1974081905.html

ставрополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь