https://ria.ru/20240922/pozhar-1974090414.html
В Ставрополе загорелась автомойка
В Ставрополе загорелась автомойка - РИА Новости, 22.09.2024
В Ставрополе загорелась автомойка
Специалисты ликвидировали пожар площадью 250 квадратных метров на автомойке в Ставрополе, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:06
2024-09-22T13:06
2024-09-22T13:10
происшествия
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. Специалисты ликвидировали пожар площадью 250 квадратных метров на автомойке в Ставрополе, сообщает ГУМЧС региона. "г. Ставрополь, проспект Кулакова, 36Б. По прибытию ПСП горит автомойка. На месте работают 20 человек, 5 единиц техники. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974081905.html
ставрополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь
В Ставрополе загорелась автомойка
В Ставрополе потушили пожар на автомойке площадью 250 квадратных метров