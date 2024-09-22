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В Ставрополе загорелась автомойка - РИА Новости, 22.09.2024
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13:06 22.09.2024 (обновлено: 13:10 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974090414.html
В Ставрополе загорелась автомойка
В Ставрополе загорелась автомойка - РИА Новости, 22.09.2024
В Ставрополе загорелась автомойка
Специалисты ликвидировали пожар площадью 250 квадратных метров на автомойке в Ставрополе, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:06
2024-09-22T13:10
происшествия
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. Специалисты ликвидировали пожар площадью 250 квадратных метров на автомойке в Ставрополе, сообщает ГУМЧС региона. "г. Ставрополь, проспект Кулакова, 36Б. По прибытию ПСП горит автомойка. На месте работают 20 человек, 5 единиц техники. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, ставрополь
Происшествия, Ставрополь
В Ставрополе загорелась автомойка

В Ставрополе потушили пожар на автомойке площадью 250 квадратных метров

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramМесто пожара на автомойке в Ставрополе
Место пожара на автомойке в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Место пожара на автомойке в Ставрополе
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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. Специалисты ликвидировали пожар площадью 250 квадратных метров на автомойке в Ставрополе, сообщает ГУМЧС региона.
"г. Ставрополь, проспект Кулакова, 36Б. По прибытию ПСП горит автомойка. На месте работают 20 человек, 5 единиц техники. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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