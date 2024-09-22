https://ria.ru/20240922/pozhar-1974087947.html

В Подольске загорелось нежилое строение

В Подольске загорелось нежилое строение - РИА Новости, 22.09.2024

В Подольске загорелось нежилое строение

Спасатели ликвидировали открытое горение в нежилом строении в Подольске Московской области на 800 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:48

2024-09-22T12:48

2024-09-22T12:48

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в нежилом строении в Подольске Московской области на 800 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. "В подмосковном Подольске ликвидировано открытое горение в нежилом строении на 800 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. В главке уточнили, что пожар произошел на улице Железнодорожная, дом 12.

https://ria.ru/20240921/pozhar-1974031223.html

подольск

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)