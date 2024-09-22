https://ria.ru/20240922/pozhar-1974087947.html
В Подольске загорелось нежилое строение
В Подольске загорелось нежилое строение - РИА Новости, 22.09.2024
В Подольске загорелось нежилое строение
Спасатели ликвидировали открытое горение в нежилом строении в Подольске Московской области на 800 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:48
2024-09-22T12:48
2024-09-22T12:48
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в нежилом строении в Подольске Московской области на 800 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. "В подмосковном Подольске ликвидировано открытое горение в нежилом строении на 800 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. В главке уточнили, что пожар произошел на улице Железнодорожная, дом 12.
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подольск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске загорелось нежилое строение
В Подольске ликвидировали открытое горение в нежилом строении на 800 кв. метрах