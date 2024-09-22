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В Подольске загорелось нежилое строение - РИА Новости, 22.09.2024
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12:48 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974087947.html
В Подольске загорелось нежилое строение
В Подольске загорелось нежилое строение - РИА Новости, 22.09.2024
В Подольске загорелось нежилое строение
Спасатели ликвидировали открытое горение в нежилом строении в Подольске Московской области на 800 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:48
2024-09-22T12:48
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в нежилом строении в Подольске Московской области на 800 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. "В подмосковном Подольске ликвидировано открытое горение в нежилом строении на 800 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. В главке уточнили, что пожар произошел на улице Железнодорожная, дом 12.
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подольск
московская область (подмосковье)
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске загорелось нежилое строение

В Подольске ликвидировали открытое горение в нежилом строении на 800 кв. метрах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в нежилом строении в Подольске Московской области на 800 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"В подмосковном Подольске ликвидировано открытое горение в нежилом строении на 800 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
В главке уточнили, что пожар произошел на улице Железнодорожная, дом 12.
Ликвидация пожара на промышленном предприятии в Подольске - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
На промышленном предприятии в Подольске потушили пожар
21 сентября, 20:48
 
ПроисшествияПодольскМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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