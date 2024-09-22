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На Урале двое подростков погибли при пожаре - РИА Новости, 22.09.2024
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12:01 22.09.2024 (обновлено: 12:28 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974081905.html
На Урале двое подростков погибли при пожаре
На Урале двое подростков погибли при пожаре - РИА Новости, 22.09.2024
На Урале двое подростков погибли при пожаре
Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в Североуральском городском округе, сообщает управление СК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:01
2024-09-22T12:28
происшествия
россия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в Североуральском городском округе, сообщает управление СК РФ по Свердловской области. "В ночь на 22 сентября в одном из поселков Североуральского городского округа в частном доме произошел пожар. В ходе тушения возгорания обнаружены тела двух подростков", – говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как отметил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи, там отдыхала компания из шести детей из разных семей. "Один из них совершеннолетний, он был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз. К сожалению, никого из родителей этих детей с ними не было. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за замыкания электропроводки в бане, откуда начался пожар. Когда заполыхало, четверо детей выскочили через окно сразу на улицу. А двое других выбрались во двор, где их придавило навесом надворной постройки", – сказал Горелых. Как уточнила областная прокуратура, пожар случился в поселке Бокситы, погибшим подросткам было 15 и 16 лет.
https://ria.ru/20240905/tagil-1970930652.html
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происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале двое подростков погибли при пожаре

Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в уральском поселке Бокситы

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в частном доме в Североуральском городском округе на Урале. 22 сентября 2024
Место пожара в частном доме в Североуральском городском округе на Урале. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в частном доме в Североуральском городском округе на Урале. 22 сентября 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в Североуральском городском округе, сообщает управление СК РФ по Свердловской области.
"В ночь на 22 сентября в одном из поселков Североуральского городского округа в частном доме произошел пожар. В ходе тушения возгорания обнаружены тела двух подростков", – говорится в сообщении.
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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как отметил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи, там отдыхала компания из шести детей из разных семей.
"Один из них совершеннолетний, он был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз. К сожалению, никого из родителей этих детей с ними не было. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за замыкания электропроводки в бане, откуда начался пожар. Когда заполыхало, четверо детей выскочили через окно сразу на улицу. А двое других выбрались во двор, где их придавило навесом надворной постройки", – сказал Горелых.
Как уточнила областная прокуратура, пожар случился в поселке Бокситы, погибшим подросткам было 15 и 16 лет.
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