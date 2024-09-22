https://ria.ru/20240922/pozhar-1974081905.html

На Урале двое подростков погибли при пожаре

На Урале двое подростков погибли при пожаре - РИА Новости, 22.09.2024

На Урале двое подростков погибли при пожаре

Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в Североуральском городском округе, сообщает управление СК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:01

2024-09-22T12:01

2024-09-22T12:28

происшествия

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974085140_271:0:1277:566_1920x0_80_0_0_d1ae5ce2080a5b7060604ba8bd0e90e6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в Североуральском городском округе, сообщает управление СК РФ по Свердловской области. "В ночь на 22 сентября в одном из поселков Североуральского городского округа в частном доме произошел пожар. В ходе тушения возгорания обнаружены тела двух подростков", – говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как отметил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи, там отдыхала компания из шести детей из разных семей. "Один из них совершеннолетний, он был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз. К сожалению, никого из родителей этих детей с ними не было. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за замыкания электропроводки в бане, откуда начался пожар. Когда заполыхало, четверо детей выскочили через окно сразу на улицу. А двое других выбрались во двор, где их придавило навесом надворной постройки", – сказал Горелых. Как уточнила областная прокуратура, пожар случился в поселке Бокситы, погибшим подросткам было 15 и 16 лет.

https://ria.ru/20240905/tagil-1970930652.html

https://ria.ru/20240922/pozhar-1974063228.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)