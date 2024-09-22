https://ria.ru/20240922/pozhar-1974063228.html

В Ульяновской области отец и сын-подросток погибли при пожаре

В Ульяновской области отец и сын-подросток погибли при пожаре - РИА Новости, 22.09.2024

В Ульяновской области отец и сын-подросток погибли при пожаре

Деревянный двухквартирный дом сгорел в райцентре Базарный Сызган Ульяновской области, в результате погиб 16-летний подросток с отцом, еще трое детей пострадали, РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:02

2024-09-22T09:02

2024-09-22T11:33

происшествия

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Деревянный двухквартирный дом сгорел в райцентре Базарный Сызган Ульяновской области, в результате погиб 16-летний подросток с отцом, еще трое детей пострадали, сообщил региональный главк МЧС. Сообщение о возгорании двухквартирного деревянного жилого дома размером 5 на 14 метров во 2-м Рабочем переулке поступило в 4.10 (3.10 мск) воскресенья. "На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение жилого дома на всей площади... В 5.31 (4.31 мск) открытое горение ликвидировано. В 7.09 (6.09 мск) пожар полностью ликвидирован. К сожалению, погибли два человека - отец и 16-летний сын. Пострадали трое детей: девочка 16 лет, мальчики 8 и 9 лет. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка. В ведомстве отметили, что развитию пожара способствовало позднее обнаружение - предварительно, возгорание увидели соседи, которые и обратились в пожарную охрану. Причину пожара предстоит установить специалистам МЧС России, добавили в главке.Региональное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что по факту гибели 47-летнего мужчины и 16-летнего юноши при пожаре в доме возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что по факту пожара начала проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних и требований пожарной безопасности. "Кроме того, прокуратурой организовано взаимодействие органов местного самоуправления и социальной защиты населения по вопросу оказания пострадавшим мер социальной поддержки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240903/pozhar-1970117892.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)