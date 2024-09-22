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Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован - РИА Новости, 22.09.2024
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01:49 22.09.2024 (обновлено: 10:49 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974050390.html
Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован
Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован - РИА Новости, 22.09.2024
Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован
Пожар на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T01:49
2024-09-22T10:49
происшествия
ставропольский край
новоселицкий район
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ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Пожар на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС региона. "В 00.53 объявлена полная ликвидация", - говорится в сообщении. Ранее, вечером в субботу, Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье , мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. ГУМЧС позже сообщало, что пожар локализован, двое человек пострадали, они госпитализированы.
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, новоселицкий район
Происшествия, Ставропольский край, Новоселицкий район
Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован

ГУМЧС: пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю/ TelegramПоследствия пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. 22 сентября 2024
Последствия пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю/ Telegram
Последствия пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. 22 сентября 2024
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ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Пожар на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС региона.
"В 00.53 объявлена полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Ранее, вечером в субботу, Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье , мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. ГУМЧС позже сообщало, что пожар локализован, двое человек пострадали, они госпитализированы.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека
Вчера, 23:50
 
ПроисшествияСтавропольский крайНовоселицкий район
 
 
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