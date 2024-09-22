https://ria.ru/20240922/pozhar-1974050390.html

Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован

Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован - РИА Новости, 22.09.2024

Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован

Пожар на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:49

2024-09-22T01:49

2024-09-22T10:49

происшествия

ставропольский край

новоселицкий район

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ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Пожар на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС региона. "В 00.53 объявлена полная ликвидация", - говорится в сообщении. Ранее, вечером в субботу, Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье , мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. ГУМЧС позже сообщало, что пожар локализован, двое человек пострадали, они госпитализированы.

https://ria.ru/20240921/pozharnik-1974044877.html

ставропольский край

новоселицкий район

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происшествия, ставропольский край, новоселицкий район