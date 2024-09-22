Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после пожара на АЗС на Ставрополье - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 22.09.2024 (обновлено: 10:50 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974049049.html
СК начал проверку после пожара на АЗС на Ставрополье
СК начал проверку после пожара на АЗС на Ставрополье - РИА Новости, 22.09.2024
СК начал проверку после пожара на АЗС на Ставрополье
Следователи в Новоселицком округе проводят проверку по факту пожара на автозаправочной станции, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T01:07
2024-09-22T10:50
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974073232_0:57:1134:695_1920x0_80_0_0_d1524ee5dade6fa992b39abb14386403.jpg
ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Следователи в Новоселицком округе проводят проверку по факту пожара на автозаправочной станции, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе, сообщает СУСК РФ региона. Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. По информации ГУМЧС, госпитализированы двое пострадавших, открытое горение ликвидировано. "В Новоселицком округе следователи СКР проводят проверку по факту пожара на автозаправочной станции. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 21 сентября текущего года на автозаправочной станции в Новоселицком округе недалеко от села Журавского произошло возгорание бензовоза, в результате чего пострадал водитель транспортного средства и оператор станции. Поврежден находившийся рядом автомобиль. В СК отметили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974047388.html
https://ria.ru/20240921/pozharnik-1974044877.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974073232_170:0:1097:695_1920x0_80_0_0_800afd24521dbd25259a9a273fa989e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после пожара на АЗС на Ставрополье

СК: причиной пожара на АЗС на Ставрополье могла стать вспышка паров топлива

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю/ TelegramСотрудник СУ СК России на месте пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. 22 сентября 2024
Сотрудник СУ СК России на месте пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю/ Telegram
Сотрудник СУ СК России на месте пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. 22 сентября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Следователи в Новоселицком округе проводят проверку по факту пожара на автозаправочной станции, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе, сообщает СУСК РФ региона.
Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. По информации ГУМЧС, госпитализированы двое пострадавших, открытое горение ликвидировано.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано
00:37
"В Новоселицком округе следователи СКР проводят проверку по факту пожара на автозаправочной станции. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 21 сентября текущего года на автозаправочной станции в Новоселицком округе недалеко от села Журавского произошло возгорание бензовоза, в результате чего пострадал водитель транспортного средства и оператор станции. Поврежден находившийся рядом автомобиль.
В СК отметили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадали два человека
Вчера, 23:50
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала