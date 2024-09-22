https://ria.ru/20240922/pozhar-1974049049.html

СК начал проверку после пожара на АЗС на Ставрополье

СК начал проверку после пожара на АЗС на Ставрополье - РИА Новости, 22.09.2024

СК начал проверку после пожара на АЗС на Ставрополье

Следователи в Новоселицком округе проводят проверку по факту пожара на автозаправочной станции, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:07

2024-09-22T01:07

2024-09-22T10:50

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Следователи в Новоселицком округе проводят проверку по факту пожара на автозаправочной станции, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе, сообщает СУСК РФ региона. Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. По информации ГУМЧС, госпитализированы двое пострадавших, открытое горение ликвидировано. "В Новоселицком округе следователи СКР проводят проверку по факту пожара на автозаправочной станции. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 21 сентября текущего года на автозаправочной станции в Новоселицком округе недалеко от села Журавского произошло возгорание бензовоза, в результате чего пострадал водитель транспортного средства и оператор станции. Поврежден находившийся рядом автомобиль. В СК отметили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240922/pozhar-1974047388.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)