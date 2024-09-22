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Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано - РИА Новости, 22.09.2024
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00:37 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974047388.html
Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано
Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано - РИА Новости, 22.09.2024
Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано
Открытое горение на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края ликвидировано, сообщает ГУМЧС РФ региона. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:37
2024-09-22T00:37
происшествия
ставропольский край
новоселицкий район
россия
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ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Открытое горение на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края ликвидировано, сообщает ГУМЧС РФ региона. "В 23.40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. ГУМЧС позже сообщало, что пожар локализован, двое человек пострадали, они госпитализированы.
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происшествия, ставропольский край, новоселицкий район, россия
Происшествия, Ставропольский край, Новоселицкий район, Россия
Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано

ГУМЧС: открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Открытое горение на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края ликвидировано, сообщает ГУМЧС РФ региона.
"В 23.40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. ГУМЧС позже сообщало, что пожар локализован, двое человек пострадали, они госпитализированы.
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ПроисшествияСтавропольский крайНовоселицкий районРоссия
 
 
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