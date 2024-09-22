https://ria.ru/20240922/pozhar-1974047388.html

Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано

Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано - РИА Новости, 22.09.2024

Открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано

Открытое горение на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края ликвидировано, сообщает ГУМЧС РФ региона. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T00:37

2024-09-22T00:37

2024-09-22T00:37

происшествия

ставропольский край

новоселицкий район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Открытое горение на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края ликвидировано, сообщает ГУМЧС РФ региона. "В 23.40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Ранее Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье, мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза. ГУМЧС позже сообщало, что пожар локализован, двое человек пострадали, они госпитализированы.

https://ria.ru/20240921/pozhar-1974042798.html

ставропольский край

новоселицкий район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, новоселицкий район, россия