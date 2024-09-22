https://ria.ru/20240922/pogoda-1974120302.html
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
Москвичам пообещали возвращение летней погоды - РИА Новости, 22.09.2024
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
Летняя погода и пик потепления ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T17:51
2024-09-22T17:51
2024-09-22T18:00
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погода
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Летняя погода и пик потепления ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В среду (в Москве - ред.) ожидается летняя погода и пик потепления: под утро плюс 5 - плюс 10, днем плюс 19 - плюс 24 градуса", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что в четверг показания барометров будут падать, ночью ожидается не ниже плюс 7 - плюс 12, днем от плюс 17 до плюс 22 градусов."В пятницу атмосферный фронт окклюзии накроет столицу многослойными облаками, зарядят освежающие дожди, к утру плюс 8 - плюс 13, днем плюс 15 - плюс 20 градусов. В субботу примерно столько же, сохранится пасмурная и дождливая погода. В воскресенье осенние дожди продолжатся, днем резко похолодает до плюс 11 - плюс 16 градусов. Начнется настоящая золотая осень", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
Тишковец: пик потепления до 24 градусов ожидается в Москве в среду 25 сентября
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Летняя погода и пик потепления ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В среду (в Москве - ред.) ожидается летняя погода и пик потепления: под утро плюс 5 - плюс 10, днем плюс 19 - плюс 24 градуса", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в четверг показания барометров будут падать, ночью ожидается не ниже плюс 7 - плюс 12, днем от плюс 17 до плюс 22 градусов.
"В пятницу атмосферный фронт окклюзии накроет столицу многослойными облаками, зарядят освежающие дожди, к утру плюс 8 - плюс 13, днем плюс 15 - плюс 20 градусов. В субботу примерно столько же, сохранится пасмурная и дождливая погода. В воскресенье осенние дожди продолжатся, днем резко похолодает до плюс 11 - плюс 16 градусов. Начнется настоящая золотая осень", - добавил собеседник агентства.