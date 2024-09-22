https://ria.ru/20240922/pogoda-1974052430.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве

Вильфанд рассказал о погоде в Москве - РИА Новости, 22.09.2024

Вильфанд рассказал о погоде в Москве

Летняя погода в Москве "задерживается" до конца сентября второй год подряд, но это лишь совпадение, зачастую осень приходит в соответствии с календарем, сообщил РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:04

2024-09-22T03:04

2024-09-22T03:04

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Летняя погода в Москве "задерживается" до конца сентября второй год подряд, но это лишь совпадение, зачастую осень приходит в соответствии с календарем, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В прошлом году до 25 сентября температура превышала 20-градусную отметку. Только в середине месяца, 15-17 числа, температура была чуть ниже 20 градусов. Сейчас аналогичная ситуация", - сказал Вильфанд. По его словам, делать вывод о том, что сентябрь все чаще становится теплым, на основе таких наблюдений нельзя – в 2022 году, например, осенняя погода "как по заказу" началась 1 сентября. Такая же ситуация наблюдалась неоднократно в предшествующие годы. "Так уж получилось – подряд два года лето в явном исполнении, но за последние 25 лет были самые разнообразные, в том числе очень холодные, сентябри", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240919/pogoda-1973542867.html

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