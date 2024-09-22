https://ria.ru/20240922/pogoda-1974052430.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве
Вильфанд рассказал о погоде в Москве - РИА Новости, 22.09.2024
Вильфанд рассказал о погоде в Москве
Летняя погода в Москве "задерживается" до конца сентября второй год подряд, но это лишь совпадение, зачастую осень приходит в соответствии с календарем, сообщил РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:04
2024-09-22T03:04
2024-09-22T03:04
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роман вильфанд
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Летняя погода в Москве "задерживается" до конца сентября второй год подряд, но это лишь совпадение, зачастую осень приходит в соответствии с календарем, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В прошлом году до 25 сентября температура превышала 20-градусную отметку. Только в середине месяца, 15-17 числа, температура была чуть ниже 20 градусов. Сейчас аналогичная ситуация", - сказал Вильфанд. По его словам, делать вывод о том, что сентябрь все чаще становится теплым, на основе таких наблюдений нельзя – в 2022 году, например, осенняя погода "как по заказу" началась 1 сентября. Такая же ситуация наблюдалась неоднократно в предшествующие годы. "Так уж получилось – подряд два года лето в явном исполнении, но за последние 25 лет были самые разнообразные, в том числе очень холодные, сентябри", - добавил синоптик.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Вильфанд рассказал о погоде в Москве
Вильфанд: лето в Москве "задерживается" до конца сентября второй год подряд
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Летняя погода в Москве "задерживается" до конца сентября второй год подряд, но это лишь совпадение, зачастую осень приходит в соответствии с календарем, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В прошлом году до 25 сентября температура превышала 20-градусную отметку. Только в середине месяца, 15-17 числа, температура была чуть ниже 20 градусов. Сейчас аналогичная ситуация", - сказал Вильфанд.
По его словам, делать вывод о том, что сентябрь все чаще становится теплым, на основе таких наблюдений нельзя – в 2022 году, например, осенняя погода "как по заказу" началась 1 сентября. Такая же ситуация наблюдалась неоднократно в предшествующие годы.
"Так уж получилось – подряд два года лето в явном исполнении, но за последние 25 лет были самые разнообразные, в том числе очень холодные, сентябри", - добавил синоптик.