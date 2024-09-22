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Елизаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в Подмосковье - РИА Новости, 22.09.2024
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00:43 22.09.2024
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Елизаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в Подмосковье
Елизаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в Подмосковье - РИА Новости, 22.09.2024
Елизаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в Подмосковье
В Подмосковье в воскресенье состоится XIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:43
2024-09-22T00:43
общество
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Подмосковье в воскресенье состоится XIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II), следует из сообщения, распространенного организаторами события - Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). "Двадцать второго сентября по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов совместно с приходом храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в историческом Императорском имении "Ильинское-Усово" состоится XIII Елисаветинский крестный ход. Мероприятие проходит ежегодно в память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия и благотворительности — Императрице Марии Александровне, супруге Императора Александра II, Великом Князе Сергее Александровиче и его августейшей супруге святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне", — сказано в сообщении. Отмечается, что в этом году событие приурочено к памятным датам: 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны, 140-летию венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, 150-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, 160-летию Императорского имения "Ильинское-Усово". "Ранним утром паломники прибудут на Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и в храм Ильи Пророка в селе Ильинском. После богослужений участники и гости XIII Елисаветинского крестного хода соберутся у Ильинского храма, откуда в 12.30 начнется молитвенное шествие. Следуя по маршруту из Ильинского в Усово, крестоходцы пройдут мимо исторических зданий Императорского имения. Паломники совершат переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем прибудут к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоится молебен святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне и святым Царственным Страстотерпцам", — сказано в сообщении. С утра на площади перед Спасским храмом будут работать монастырская и благотворительная ярмарки "День Белого Цветка". Маршрут крестного хода пролегает мимо трех исторических зданий на территории Императорской усадьбы "Ильинское-Усово": Родильного приюта в Ильинском, где сейчас располагается "Музей материнства и младенчества", здания лазарета, где оборудован "Музей августейших владельцев имения Ильинское-Усово, покровителей Российского общества Красного Креста", и школы императрицы Марии Александровны в Усово, где открыт "Музей школы и детства". Все три музея стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". По данным на сайте ЕСПО, национальный туристический проект "Императорский Маршрут" включает не только места памяти представителей Императорского Дома Романовых, но и места их пребывания (официальных визитов, посещений и паломничеств). Цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. По данным ЕСПО, сейчас проект реализуют совместно с 31 субъектом и Минэкономразвития. Святая княгиня Елизавета Федоровна Романова Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
https://ria.ru/20240913/khod-1972614579.html
https://ria.ru/20240717/ekaterinburg-1960180971.html
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общество, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье)
Елизаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в Подмосковье

Елизаветинский крестный ход состоится в воскресенье в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Подмосковье в воскресенье состоится XIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II), следует из сообщения, распространенного организаторами события - Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).
"Двадцать второго сентября по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов совместно с приходом храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в историческом Императорском имении "Ильинское-Усово" состоится XIII Елисаветинский крестный ход. Мероприятие проходит ежегодно в память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия и благотворительности — Императрице Марии Александровне, супруге Императора Александра II, Великом Князе Сергее Александровиче и его августейшей супруге святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне", — сказано в сообщении.
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Отмечается, что в этом году событие приурочено к памятным датам: 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны, 140-летию венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, 150-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, 160-летию Императорского имения "Ильинское-Усово".
"Ранним утром паломники прибудут на Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и в храм Ильи Пророка в селе Ильинском. После богослужений участники и гости XIII Елисаветинского крестного хода соберутся у Ильинского храма, откуда в 12.30 начнется молитвенное шествие. Следуя по маршруту из Ильинского в Усово, крестоходцы пройдут мимо исторических зданий Императорского имения. Паломники совершат переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем прибудут к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоится молебен святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне и святым Царственным Страстотерпцам", — сказано в сообщении.
С утра на площади перед Спасским храмом будут работать монастырская и благотворительная ярмарки "День Белого Цветка".
Маршрут крестного хода пролегает мимо трех исторических зданий на территории Императорской усадьбы "Ильинское-Усово": Родильного приюта в Ильинском, где сейчас располагается "Музей материнства и младенчества", здания лазарета, где оборудован "Музей августейших владельцев имения Ильинское-Усово, покровителей Российского общества Красного Креста", и школы императрицы Марии Александровны в Усово, где открыт "Музей школы и детства". Все три музея стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут".
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По данным на сайте ЕСПО, национальный туристический проект "Императорский Маршрут" включает не только места памяти представителей Императорского Дома Романовых, но и места их пребывания (официальных визитов, посещений и паломничеств). Цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. По данным ЕСПО, сейчас проект реализуют совместно с 31 субъектом и Минэкономразвития.

Святая княгиня Елизавета Федоровна Романова

Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
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