https://ria.ru/20240922/podmoskove-1974047883.html

Елизаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в Подмосковье

Елизаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в Подмосковье - РИА Новости, 22.09.2024

Елизаветинский крестный ход пройдет в воскресенье в Подмосковье

В Подмосковье в воскресенье состоится XIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T00:43

2024-09-22T00:43

2024-09-22T00:43

общество

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152905/76/1529057693_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_927b27d93ff8c65a130b4e4c1235a233.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Подмосковье в воскресенье состоится XIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II), следует из сообщения, распространенного организаторами события - Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). "Двадцать второго сентября по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов совместно с приходом храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в историческом Императорском имении "Ильинское-Усово" состоится XIII Елисаветинский крестный ход. Мероприятие проходит ежегодно в память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия и благотворительности — Императрице Марии Александровне, супруге Императора Александра II, Великом Князе Сергее Александровиче и его августейшей супруге святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне", — сказано в сообщении. Отмечается, что в этом году событие приурочено к памятным датам: 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны, 140-летию венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, 150-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, 160-летию Императорского имения "Ильинское-Усово". "Ранним утром паломники прибудут на Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и в храм Ильи Пророка в селе Ильинском. После богослужений участники и гости XIII Елисаветинского крестного хода соберутся у Ильинского храма, откуда в 12.30 начнется молитвенное шествие. Следуя по маршруту из Ильинского в Усово, крестоходцы пройдут мимо исторических зданий Императорского имения. Паломники совершат переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем прибудут к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоится молебен святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне и святым Царственным Страстотерпцам", — сказано в сообщении. С утра на площади перед Спасским храмом будут работать монастырская и благотворительная ярмарки "День Белого Цветка". Маршрут крестного хода пролегает мимо трех исторических зданий на территории Императорской усадьбы "Ильинское-Усово": Родильного приюта в Ильинском, где сейчас располагается "Музей материнства и младенчества", здания лазарета, где оборудован "Музей августейших владельцев имения Ильинское-Усово, покровителей Российского общества Красного Креста", и школы императрицы Марии Александровны в Усово, где открыт "Музей школы и детства". Все три музея стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". По данным на сайте ЕСПО, национальный туристический проект "Императорский Маршрут" включает не только места памяти представителей Императорского Дома Романовых, но и места их пребывания (официальных визитов, посещений и паломничеств). Цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. По данным ЕСПО, сейчас проект реализуют совместно с 31 субъектом и Минэкономразвития. Святая княгиня Елизавета Федоровна Романова Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

https://ria.ru/20240913/khod-1972614579.html

https://ria.ru/20240717/ekaterinburg-1960180971.html

https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, московская область (подмосковье)