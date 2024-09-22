https://ria.ru/20240922/peskov-1974077495.html

Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца

Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 22.09.2024

Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца

Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:23

2024-09-22T11:23

2024-09-22T11:35

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

павел зарубин

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале тележурналиста.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию."Они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость проявляется у всех по-разному", - прокомментировал заявление Столтенберга Песков.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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россия, дмитрий песков, павел зарубин, йенс столтенберг, в мире