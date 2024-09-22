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Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца
Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 22.09.2024
Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца
Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:23
2024-09-22T11:23
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале тележурналиста.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию."Они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость проявляется у всех по-разному", - прокомментировал заявление Столтенберга Песков.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Йенс Столтенберг, В мире