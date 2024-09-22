https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974087069.html

СК допросил хозяина магазина в Красноярском крае, где отравилась семья

СК допросил хозяина магазина в Красноярском крае, где отравилась семья - РИА Новости, 22.09.2024

СК допросил хозяина магазина в Красноярском крае, где отравилась семья

Хозяин магазина, где отравившаяся семья купила пельмени и курицу, закупал продукцию в Назарово Красноярского края, Красноярске и в республике Хакасия, сообщает... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:43

2024-09-22T12:43

2024-09-22T13:03

происшествия

красноярский край

назарово

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Хозяин магазина, где отравившаяся семья купила пельмени и курицу, закупал продукцию в Назарово Красноярского края, Красноярске и в республике Хакасия, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. Третий ребенок скончался в воскресенье в больнице – это девочка 11 лет. РИА Новости в СК сообщали, что все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае. Состояние семьи – тяжелое, за их жизни борются в медучреждениях краевой столицы. Ожидается экспертиза по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске. "В рамках расследования допрошен индивидуальный предприниматель. Со слов мужчины, он является хозяином продуктового магазина "Олимп", расположенного в деревне Красная Сопка, где семья приобретала продукты. В магазине реализуются продукты питания, в том числе полуфабрикаты и мясная продукция (курица). Полуфабрикаты поставляются тремя поставщиками из города Назарово, города Красноярска и Республики Хакасия", - говорится в сообщении. Также уточняется, что следователями проведен осмотр места происшествия, в магазине и в доме по месту проживания семьи изъяты продукты питания и иные вещества. Центральный аппарат СК взял дело на контроль.

https://ria.ru/20240915/otravlenie-1972802963.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

красноярский край

назарово

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происшествия, красноярский край, назарово, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае