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В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:13 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/otboy-1974049225.html
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2024
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T01:13
2024-09-22T01:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена в 22.59 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

На всей территории Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Тревога была объявлена в 22.59 мск.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьРоссия
 
 
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