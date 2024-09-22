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В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2024
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T01:13
2024-09-22T01:13
2024-09-22T01:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена в 22.59 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
На всей территории Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА