https://ria.ru/20240922/otboy-1974049225.html

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2024

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:13

2024-09-22T01:13

2024-09-22T01:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_dc254a21091e374ff2ec9fcc61b296f1.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена в 22.59 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240921/vzryv-1974042948.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, безопасность, россия