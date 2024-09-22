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В муниципальном округе Херсонской области объявили ракетную опасность

В муниципальном округе Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.09.2024

В муниципальном округе Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:39

2024-09-22T15:39

2024-09-22T15:39

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "В Геническом муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия