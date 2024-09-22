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ВСУ 31 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник
ВСУ 31 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2024
ВСУ 31 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки провела 31 артиллерийский обстрел левобережья Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:55
2024-09-22T09:55
2024-09-22T09:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 22 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 31 артиллерийский обстрел левобережья Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 15 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Каиры, Алешки, Малая Лепетиха, Корсунка, Пролетарка, Великие Копани.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ 31 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник
ВСУ 31 раз обстреляли 8 населенных пунктов левобережья Днепра за сутки