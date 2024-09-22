https://ria.ru/20240922/obstrely-1974068317.html

ВСУ 31 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник

ВСУ 31 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2024

ВСУ 31 раз обстреляли левобережье Днепра за сутки, сообщил источник

Украинская армия за сутки провела 31 артиллерийский обстрел левобережья Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:55

2024-09-22T09:55

2024-09-22T09:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 22 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 31 артиллерийский обстрел левобережья Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 15 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Каиры, Алешки, Малая Лепетиха, Корсунка, Пролетарка, Великие Копани.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия