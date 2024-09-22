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При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель, еще девять пострадали - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:33 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/obstrel-1974135313.html
При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель, еще девять пострадали
При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель, еще девять пострадали - РИА Новости, 22.09.2024
При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель, еще девять пострадали
Один мирный житель погиб, еще девять пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T21:33
2024-09-22T21:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще девять пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще девять мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что мужчина 1955 года рождения погиб в Петровском районе Донецка вследствие применения ВСУ ствольной артиллерии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По данным Пушилина, со стороны вооруженных украинских формирований совершены 40 вооруженных атак, выпущено более 110 боеприпасов. ВСУ применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20240922/krym-1974122573.html
донецкая народная республика
петровский район
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР погиб мирный житель, еще девять пострадали

Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель, девять пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще девять пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще девять мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
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Глава региона уточнил, что мужчина 1955 года рождения погиб в Петровском районе Донецка вследствие применения ВСУ ствольной артиллерии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным Пушилина, со стороны вооруженных украинских формирований совершены 40 вооруженных атак, выпущено более 110 боеприпасов. ВСУ применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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