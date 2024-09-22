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Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12 - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 22.09.2024 (обновлено: 20:01 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/obstrel-1974127196.html
Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12
Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12 - РИА Новости, 22.09.2024
Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12
Число пострадавших при обстреле ВСУ села Черемошное в Белгородской области выросло до 12, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T19:22
2024-09-22T20:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
безопасность
происшествия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ села Черемошное в Белгородской области выросло до 12, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ в воскресенье. Ранее губернатор сообщил о десяти пострадавших."Подробнее о последствиях обстрела ВСУ села Черемошное Белгородского района. К сожалению, у нас увеличилось количество пострадавших до 12. Еще двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он.Гладков добавил, что из 12 раненых мирных жителей семеро — бойцы российской самообороны, которые в воскресенье целый день помогали вернуть свет в дома приграничных сёл. Также в числе пострадавших - глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и еще четверо мирных жителей, двое из которых помогали налаживать сети.
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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Безопасность, Происшествия
Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12

Гладков: число пострадавших при обстреле села Черемошное выросло до 12

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramВрачи проводят операцию пострадавшему в результате обстрела ВСУ в селе Черемошное Белгородского района. 22 сентября 2024
Врачи проводят операцию пострадавшему в результате обстрела ВСУ в селе Черемошное Белгородского района. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Врачи проводят операцию пострадавшему в результате обстрела ВСУ в селе Черемошное Белгородского района. 22 сентября 2024
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ села Черемошное в Белгородской области выросло до 12, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ в воскресенье. Ранее губернатор сообщил о десяти пострадавших.
"Подробнее о последствиях обстрела ВСУ села Черемошное Белгородского района. К сожалению, у нас увеличилось количество пострадавших до 12. Еще двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он.
Гладков добавил, что из 12 раненых мирных жителей семеро — бойцы российской самообороны, которые в воскресенье целый день помогали вернуть свет в дома приграничных сёл. Также в числе пострадавших - глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и еще четверо мирных жителей, двое из которых помогали налаживать сети.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский районБезопасностьПроисшествия
 
 
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