https://ria.ru/20240922/obstrel-1974127196.html

Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12

Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12 - РИА Новости, 22.09.2024

Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12

Число пострадавших при обстреле ВСУ села Черемошное в Белгородской области выросло до 12, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T19:22

2024-09-22T19:22

2024-09-22T20:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ села Черемошное в Белгородской области выросло до 12, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ в воскресенье. Ранее губернатор сообщил о десяти пострадавших."Подробнее о последствиях обстрела ВСУ села Черемошное Белгородского района. К сожалению, у нас увеличилось количество пострадавших до 12. Еще двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он.Гладков добавил, что из 12 раненых мирных жителей семеро — бойцы российской самообороны, которые в воскресенье целый день помогали вернуть свет в дома приграничных сёл. Также в числе пострадавших - глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и еще четверо мирных жителей, двое из которых помогали налаживать сети.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, безопасность, происшествия