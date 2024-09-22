https://ria.ru/20240922/obstrel-1974103730.html

Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области

Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости, 22.09.2024

Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области

Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ села Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:53

2024-09-22T14:53

2024-09-22T15:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ села Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны", — написал он.По словам губернатора, шестерых пострадавших везут в белгородскую горбольницу № 2, четверых — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое, пятерых — как средней степени тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии.Белгородский район расположен на юго-западе Белгородской области и граничит с Харьковской областью. Село Черемошное находится примерно в семи километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков