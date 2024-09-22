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Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области
Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости, 22.09.2024
Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области
Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ села Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:53
2024-09-22T14:53
2024-09-22T15:57
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ села Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны", — написал он.По словам губернатора, шестерых пострадавших везут в белгородскую горбольницу № 2, четверых — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое, пятерых — как средней степени тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии.Белгородский район расположен на юго-западе Белгородской области и граничит с Харьковской областью. Село Черемошное находится примерно в семи километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области
Гладков: десять человек пострадали при обстреле белгородского села Черемошное