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Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 22.09.2024 (обновлено: 15:57 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/obstrel-1974103730.html
Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области
Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости, 22.09.2024
Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области
Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ села Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:53
2024-09-22T15:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ села Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны", — написал он.По словам губернатора, шестерых пострадавших везут в белгородскую горбольницу № 2, четверых — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое, пятерых — как средней степени тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии.Белгородский район расположен на юго-западе Белгородской области и граничит с Харьковской областью. Село Черемошное находится примерно в семи километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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белгородская область, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Десять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области

Гладков: десять человек пострадали при обстреле белгородского села Черемошное

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕЛГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ села Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны", — написал он.
По словам губернатора, шестерых пострадавших везут в белгородскую горбольницу № 2, четверых — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое, пятерых — как средней степени тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии.
Белгородский район расположен на юго-западе Белгородской области и граничит с Харьковской областью. Село Черемошное находится примерно в семи километрах от украинской границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
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