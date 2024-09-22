https://ria.ru/20240922/obstrel-1974079825.html

ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области за сутки

ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 22.09.2024

ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 9 районов Белгородской области порядка 180 раз, один человек... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:45

2024-09-22T11:45

2024-09-22T11:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 9 районов Белгородской области порядка 180 раз, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 21 сентября атакам со стороны Украины подверглись 36 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 145 снарядов и зафиксированы 34 атаки с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, двух автомобилях, на двух инфраструктурных объектах связи, а также повреждены знания на промышленном и коммерческом предприятиях. "В Борисовском районе село Байцуры подверглось обстрелу с помощью 12 боеприпасов… В Валуйском муниципальном округе сёла Вериговка и Лавы, хутор Бабка атакованы с помощью 3 БПЛА. Повреждена линия электроснабжения. В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка, а также хутору Плотвянка выпущено 6 беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы с помощью 49 боеприпасов и 7 беспилотников. В посёлке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона, ранен водитель. В Грайворонском городском округе шесть сел были атакованы с помощью 4 дронов, а также выпущено 12 снарядов. В Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущены 26 боеприпасов, а также шесть беспилотников. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутору Панков выпущено 46 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 6 БПЛА… В Яковлевском городском округе посёлок Томаровка атакован с помощью одного беспилотника", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия