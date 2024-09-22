https://ria.ru/20240922/nasilie-1974138692.html
Источник: жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над дочерью
Источник: жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над дочерью - РИА Новости, 22.09.2024
Источник: жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над дочерью
Житель Бабаюртовского района Дагестана задержан по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над дочерью-подростком, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:23
2024-09-22T22:23
2024-09-22T22:23
происшествия
бабаюртовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_211:59:1181:605_1920x0_80_0_0_757b42347c35026b210ce2f9e74af4fb.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 сен — РИА Новости. Житель Бабаюртовского района Дагестана задержан по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над дочерью-подростком, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Несовершеннолетняя девочка из Бабаюртовского района написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет. Отца задержали", – сказал собеседник агентства. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы Бабаюртовского района возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). В ведомстве отметили, что фигурант задержан, не уточнив других обстоятельств дела.
https://ria.ru/20240405/iznasilovanie-1938138886.html
бабаюртовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_349:73:1056:604_1920x0_80_0_0_a0d4aebaab94cb02af923eddd7fd54d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бабаюртовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бабаюртовский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над дочерью
В Дагестане задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью