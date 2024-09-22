https://ria.ru/20240922/nasilie-1974138692.html

Источник: жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над дочерью

Источник: жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над дочерью - РИА Новости, 22.09.2024

Источник: жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над дочерью

Житель Бабаюртовского района Дагестана задержан по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над дочерью-подростком, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T22:23

2024-09-22T22:23

2024-09-22T22:23

происшествия

бабаюртовский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_211:59:1181:605_1920x0_80_0_0_757b42347c35026b210ce2f9e74af4fb.jpg

МАХАЧКАЛА, 22 сен — РИА Новости. Житель Бабаюртовского района Дагестана задержан по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над дочерью-подростком, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Несовершеннолетняя девочка из Бабаюртовского района написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет. Отца задержали", – сказал собеседник агентства. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы Бабаюртовского района возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). В ведомстве отметили, что фигурант задержан, не уточнив других обстоятельств дела.

https://ria.ru/20240405/iznasilovanie-1938138886.html

бабаюртовский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, бабаюртовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)