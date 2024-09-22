https://ria.ru/20240922/muzej-1974122156.html

В Вологде откроют музей дома Романовых

В Вологде откроют музей дома Романовых - РИА Новости, 22.09.2024

В Вологде откроют музей дома Романовых

Музей дома Романовых планируется открыть в Вологде, в частности, он будет посвящен пребыванию в городе находившихся в ссылке четырех великих князей, рассказала... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T18:07

2024-09-22T18:07

2024-09-22T18:07

культура

россия

вологда

московская область (подмосковье)

елизавета федоровна

александр i

николай i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости. Музей дома Романовых планируется открыть в Вологде, в частности, он будет посвящен пребыванию в городе находившихся в ссылке четырех великих князей, рассказала РИА Новости председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. "Сейчас в федеральном историко-культурном туристическом проекте "Императорский маршрут" 31 регион. Проект в России развивается успешно при содействии региональных властей, музейного и научного сообщества. Например, в Вологде отреставрировали старинное здание в центре города. В нем планируется мемориальный музей, посвященный Императорскому дому Романовых. Мы знаем, что четверо великих князей Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович находились в Вологде в ссылке, а потом (в 1919 году - ред.) были расстреляны в Петропавловской крепости в Петербурге", - сказала Громова. Она напомнила, что в Подмосковье есть четыре музея, созданных Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом, все они стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". Три из них расположены в исторических зданиях на территории Императорской усадьбы "Ильинское-Усово", в котором проживала великая княгиня. Так, в здании родильного приюта в Ильинском сейчас располагается "Музей материнства и младенчества", в здании лазарета оборудован "Музей августейших владельцев имения Ильинское-Усово, покровителей Российского общества Красного Креста", а в здании школы императрицы Марии Александровны в Усово открыт "Музей школы и детства". Четвертый музей - в Осташово Волоколамского района - Музей семьи великого князя Константина Константиновича. В воскресенье XIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, завершился в Подмосковье. Участники проследовали из храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоялся молебен святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне, а также молебен о Святой Руси. По предварительным данным организаторов, в крестном ходе приняли участие порядка 5 тысяч человек. Маршрут крестного хода ежегодно пролегает мимо исторических зданий на территории императорского имения "Ильинское-Усово", в котором проживала Великокняжеская чета. По данным на сайте ЕСПО, национальный туристический проект "Императорский Маршрут" включает не только места памяти представителей Императорского Дома Романовых, но и места их пребывания, официальных визитов, посещений и паломничеств. Проект реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в 31 регионе России при поддержке министерства культуры РФ и министерства экономического развития РФ. Как уточнили в фонде, в городах, где проходит "Императорский маршрут", совместно с научным и музейным сообществом при поддержке региональных правительств фонд создает в мемориальных зданиях музеи и выставки, посвященные Императорской Фамилии. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия. Как отмечается, особое внимание Фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Святая княгиня Елизавета Федоровна Романова Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью.

https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html

https://ria.ru/20240416/pamyatnik-1940477357.html

https://ria.ru/20240915/blagotvoritelnost-1972844414.html

россия

вологда

московская область (подмосковье)

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россия, вологда, московская область (подмосковье), елизавета федоровна, александр i, николай i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, общество