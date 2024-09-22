https://ria.ru/20240922/most-1974108642.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 22.09.2024
На Крымском мосту восстановили движение
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:52
2024-09-22T15:52
2024-09-22T15:58
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 15.22 мск"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, крымский мост, республика крым
Общество, Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили движение
Автомобильную часть Крымского моста открыли после приостановки движения