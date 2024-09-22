https://ria.ru/20240922/most-1974108642.html

На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 22.09.2024

На Крымском мосту восстановили движение

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:52

2024-09-22T15:52

2024-09-22T15:58

общество

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 15.22 мск"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, крымский мост, республика крым