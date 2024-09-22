https://ria.ru/20240922/minoborony-1974114815.html

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ оператором FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T17:01

2024-09-22T17:01

2024-09-22T17:01

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ оператором FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Как уточняет военное ведомство, средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" обнаружили скопление живой силы ВСУ в опорном пункте в приграничном районе Курской области. "В результате прямого попадания FPV-дрона опорный пункт боевиков ВСУ был уничтожен", - добавили в МО РФ. На опубликованных кадрах видно точное попадание боевого дрона в опорный пункт противника, а также последовавшие за ним взрыв и пожар.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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Уничтожение опорного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области Уничтожение опорного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-09-22T17:01 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность