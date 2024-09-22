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Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ оператором FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T17:01
2024-09-22T17:01
2024-09-22T17:01
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безопасность
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ оператором FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Как уточняет военное ведомство, средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" обнаружили скопление живой силы ВСУ в опорном пункте в приграничном районе Курской области. "В результате прямого попадания FPV-дрона опорный пункт боевиков ВСУ был уничтожен", - добавили в МО РФ. На опубликованных кадрах видно точное попадание боевого дрона в опорный пункт противника, а также последовавшие за ним взрыв и пожар.
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Уничтожение опорного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение опорного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-09-22T17:01
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ FPV-дроном