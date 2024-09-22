https://ria.ru/20240922/minoborony-1974107197.html

Минобороны показало кадры поражения гаубицы L119 ВСУ

Минобороны показало кадры поражения гаубицы L119 ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Минобороны показало кадры поражения гаубицы L119 ВСУ

Минобороны России опубликовало видео поражения 105-миллиметровой буксируемой гаубицы L119 ВСУ американского производства в районе Петропавловки в Харьковской... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:37

2024-09-22T15:37

2024-09-22T15:37

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео поражения 105-миллиметровой буксируемой гаубицы L119 ВСУ американского производства в районе Петропавловки в Харьковской области. В описании к ролику указано, что российские военнослужащие выявили украинскую гаубицу L119 производства США в ходе разведывательных мероприятий. Она была замаскирована в лесополосе в Харьковской области. "В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет", 105-мм артиллерийское орудие ВСУ было поражено. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, свидетельствовали о возгорании гаубицы", - уточнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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Поражение украинской гаубицы L119 в Харьковской области От «Ланцета» не спрячешься. Поражение 105-мм буксируемой гаубицы L119 ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка в Харьковской области. В ходе разведывательных м 2024-09-22T15:37 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность