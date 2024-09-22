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Минобороны показало кадры поражения гаубицы L119 ВСУ
Минобороны показало кадры поражения гаубицы L119 ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Минобороны показало кадры поражения гаубицы L119 ВСУ
Минобороны России опубликовало видео поражения 105-миллиметровой буксируемой гаубицы L119 ВСУ американского производства в районе Петропавловки в Харьковской... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:37
2024-09-22T15:37
2024-09-22T15:37
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео поражения 105-миллиметровой буксируемой гаубицы L119 ВСУ американского производства в районе Петропавловки в Харьковской области. В описании к ролику указано, что российские военнослужащие выявили украинскую гаубицу L119 производства США в ходе разведывательных мероприятий. Она была замаскирована в лесополосе в Харьковской области. "В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет", 105-мм артиллерийское орудие ВСУ было поражено. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, свидетельствовали о возгорании гаубицы", - уточнили в Минобороны РФ.
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Поражение украинской гаубицы L119 в Харьковской области
От «Ланцета» не спрячешься. Поражение 105-мм буксируемой гаубицы L119 ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка в Харьковской области. В ходе разведывательных м
2024-09-22T15:37
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россия, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры поражения гаубицы L119 ВСУ
МО: ВС РФ поразили гаубицу L119 ВСУ производства США в районе Петропавловки