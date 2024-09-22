"Все закончилось". На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ
Меркурис: у ВСУ практически закончились снаряды для систем ПВО Patriot и IRIS-T
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У ВСУ практически отсутствуют снаряды для систем ПВО Patriot и IRIS-T, поэтому они больше не могут противостоять ударам российских войск с воздуха, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"По всей линии фронта наблюдаются удары по тактическим позициям украинской армии при помощи российских ракет и беспилотников. Нет никаких признаков того, что у ВСУ действует какая-либо организованная противовоздушная оборона. Интересно, что случилось со всеми ракетами Patriot и IRIS-T? Судя по всему, их просто нет", — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, на данный момент поставленные ВСУ западные системы ПВО либо практически отсутствуют, либо находятся в серьезном дефиците.
"Так что либо у Украины закончились ракеты Patriot и IRIS-T, а все запасы были уничтожены, либо их так мало, что теперь ВСУ вынуждены беречь их, чтобы подготовиться к непонятно чему", — резюмировал аналитик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.