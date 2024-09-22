https://ria.ru/20240922/merkuris-1974056968.html

"Все закончилось". На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ

"Все закончилось". На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

"Все закончилось". На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ

У ВСУ практически отсутствуют снаряды для систем ПВО Patriot и IRIS-T, поэтому они больше не могут противостоять ударам российских войск с воздуха, предположил... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T06:00

2024-09-22T06:00

2024-09-22T06:02

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У ВСУ практически отсутствуют снаряды для систем ПВО Patriot и IRIS-T, поэтому они больше не могут противостоять ударам российских войск с воздуха, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."По всей линии фронта наблюдаются удары по тактическим позициям украинской армии при помощи российских ракет и беспилотников. Нет никаких признаков того, что у ВСУ действует какая-либо организованная противовоздушная оборона. Интересно, что случилось со всеми ракетами Patriot и IRIS-T? Судя по всему, их просто нет", — отметил эксперт.По словам Меркуриса, на данный момент поставленные ВСУ западные системы ПВО либо практически отсутствуют, либо находятся в серьезном дефиците."Так что либо у Украины закончились ракеты Patriot и IRIS-T, а все запасы были уничтожены, либо их так мало, что теперь ВСУ вынуждены беречь их, чтобы подготовиться к непонятно чему", — резюмировал аналитик.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240922/berletik-1974051826.html

https://ria.ru/20240922/soskin-1974055637.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато