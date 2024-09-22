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Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье
Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.09.2024
Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в курском приграничье, отражены семь атак, в результате которых Киев потерял до 20... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:03
2024-09-22T14:03
2024-09-22T14:07
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в курском приграничье, отражены семь атак, в результате которых Киев потерял до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что также за прошедшие сутки подразделениями группировки были отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка."В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье
МО РФ: бойцы "Севера" нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в курском приграничье, отражены семь атак, в результате которых Киев потерял до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что также за прошедшие сутки подразделениями группировки были отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка.
"В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными", - добавили в Минобороны РФ.