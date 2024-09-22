https://ria.ru/20240922/kurskaya-1974097452.html

Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье

Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.09.2024

Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в курском приграничье, отражены семь атак, в результате которых Киев потерял до 20... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:03

2024-09-22T14:03

2024-09-22T14:07

специальная военная операция на украине

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курская область

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в курском приграничье, отражены семь атак, в результате которых Киев потерял до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что также за прошедшие сутки подразделениями группировки были отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка."В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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Ольга Фомченкова

россия, киев, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность