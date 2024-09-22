https://ria.ru/20240922/kurskaya-1974096692.html
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области
Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:56
2024-09-22T13:56
2024-09-22T13:56
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области
МО РФ: авиация нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в Курской области
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ
.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.