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Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
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13:56 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/kurskaya-1974096692.html
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области
Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:56
2024-09-22T13:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ в Курской области

МО РФ: авиация нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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