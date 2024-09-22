https://ria.ru/20240922/kurskaya-1974096272.html
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков - РИА Новости, 22.09.2024
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков
ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 16 тысяч военных, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:47
2024-09-22T13:47
2024-09-22T13:52
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 16 тысяч военных, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина", - заявили в оборонном ведомстве.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков
МО РФ: в боях в Курской области ВСУ потеряли более 16 тыс боевиков и 126 танков
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 16 тысяч военных, сообщило в воскресенье Минобороны РФ
.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина", - заявили в оборонном ведомстве.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.