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ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков за сутки - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 22.09.2024 (обновлено: 13:49 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/kurskaya-1974096086.html
ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков за сутки - РИА Новости, 22.09.2024
ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков за сутки
ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:44
2024-09-22T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей", - говорится в сообщении.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области 380 боевиков и 11 единиц бронетехники за сутки

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей", - говорится в сообщении.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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