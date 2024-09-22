https://ria.ru/20240922/kurskaya-1974096086.html

ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков за сутки - РИА Новости, 22.09.2024

ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков за сутки

ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:44

2024-09-22T13:44

2024-09-22T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей", - говорится в сообщении.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область