https://ria.ru/20240922/kiberbezopasnost-1974053718.html
США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности
США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности - РИА Новости, 22.09.2024
США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности
США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество в области борьбы с общими киберугрозами, следует из совместного заявления по итогам встречи американского... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:35
2024-09-22T03:35
2024-09-22T03:35
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество в области борьбы с общими киберугрозами, следует из совместного заявления по итогам встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министрами трех указанных стран в формате QUAD. "В условиях ухудшения ситуации с безопасностью в киберпространстве страны QUAD намерены усилить партнерство в области кибербезопасности для противодействия общим угрозам, исходящим от спонсируемых государствами субъектов, киберпреступников и других негосударственных злонамеренных субъектов", - указано в тексте документа. Подчеркивается, что все четыре страны обязуются предпринять конкретные шаги для усиления коллективной сетевой защиты и развития технических возможностей через более широкий обмен информацией об угрозах в киберсреде. "Мы планируем координировать совместные усилия по выявлению уязвимостей, защите сетей национальной безопасности и сетей критической инфраструктуры, а также более тесно координировать действия, в том числе в отношении мер реагирования на существенные инциденты в сфере кибербезопасности, влияющие на общие приоритеты", - говорится в релизе. Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии. Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.
https://ria.ru/20240922/quad-1974052580.html
https://ria.ru/20240918/kiberbezopasnost-1973471039.html
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в мире, япония, сша, индия, джо байден, фумио кисида
В мире, Япония, США, Индия, Джо Байден, Фумио Кисида
США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности
Страны QUAD усилят сотрудничество в борьбе с общими киберугрозами
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество в области борьбы с общими киберугрозами, следует из совместного заявления по итогам встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министрами трех указанных стран в формате QUAD.
"В условиях ухудшения ситуации с безопасностью в киберпространстве страны QUAD намерены усилить партнерство в области кибербезопасности для противодействия общим угрозам, исходящим от спонсируемых государствами субъектов, киберпреступников и других негосударственных злонамеренных субъектов", - указано в тексте документа.
Подчеркивается, что все четыре страны обязуются предпринять конкретные шаги для усиления коллективной сетевой защиты и развития технических возможностей через более широкий обмен информацией об угрозах в киберсреде.
"Мы планируем координировать совместные усилия по выявлению уязвимостей, защите сетей национальной безопасности и сетей критической инфраструктуры, а также более тесно координировать действия, в том числе в отношении мер реагирования на существенные инциденты в сфере кибербезопасности, влияющие на общие приоритеты", - говорится в релизе.
Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды
после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии.
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ
как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном
союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем
.