https://ria.ru/20240922/kiberbezopasnost-1974053718.html

США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности

США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности - РИА Новости, 22.09.2024

США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности

США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество в области борьбы с общими киберугрозами, следует из совместного заявления по итогам встречи американского... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:35

2024-09-22T03:35

2024-09-22T03:35

в мире

япония

сша

индия

джо байден

фумио кисида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество в области борьбы с общими киберугрозами, следует из совместного заявления по итогам встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министрами трех указанных стран в формате QUAD. "В условиях ухудшения ситуации с безопасностью в киберпространстве страны QUAD намерены усилить партнерство в области кибербезопасности для противодействия общим угрозам, исходящим от спонсируемых государствами субъектов, киберпреступников и других негосударственных злонамеренных субъектов", - указано в тексте документа. Подчеркивается, что все четыре страны обязуются предпринять конкретные шаги для усиления коллективной сетевой защиты и развития технических возможностей через более широкий обмен информацией об угрозах в киберсреде. "Мы планируем координировать совместные усилия по выявлению уязвимостей, защите сетей национальной безопасности и сетей критической инфраструктуры, а также более тесно координировать действия, в том числе в отношении мер реагирования на существенные инциденты в сфере кибербезопасности, влияющие на общие приоритеты", - говорится в релизе. Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии. Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.

https://ria.ru/20240922/quad-1974052580.html

https://ria.ru/20240918/kiberbezopasnost-1973471039.html

япония

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, сша, индия, джо байден, фумио кисида