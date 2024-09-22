Елизаветинский крестный ход
В Подмосковье прошел ежегодный крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне — супруге великого князя Сергея Александровича.
В Подмосковье прошел ежегодный крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне — супруге великого князя Сергея Александровича.
Участники крестного хода проследовали из храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоялся молебен.
Участники крестного хода проследовали из храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоялся молебен.
Маршрут пролегал мимо трех исторических зданий на территории императорской усадьбы Ильинское-Усово, в котором проживала великая княгиня.
Маршрут пролегал мимо трех исторических зданий на территории императорской усадьбы Ильинское-Усово, в котором проживала великая княгиня.
В этом году крестный ход был приурочен к нескольким памятным датам, в том числе к 160-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны.
В этом году крестный ход был приурочен к нескольким памятным датам, в том числе к 160-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны.
Елизавета Федоровна после вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) активно занималась благотворительностью.
Елизавета Федоровна после вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) активно занималась благотворительностью.
Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся.
Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся.
В годы Русско-японской войны и Первой мировой организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году и канонизирована РПЦ в 1992 году в лике преподобномученицы.
В годы Русско-японской войны и Первой мировой организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году и канонизирована РПЦ в 1992 году в лике преподобномученицы.
По данным организаторов, в XIII Елизаветинском крестном ходе приняли участие порядка пяти тысяч человек.
По данным организаторов, в XIII Елизаветинском крестном ходе приняли участие порядка пяти тысяч человек.