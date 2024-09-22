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Елизаветинский крестный ход - РИА Новости, 22.09.2024
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17:20 22.09.2024 (обновлено: 23:03 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/khod-1974112826.html
Елизаветинский крестный ход
Елизаветинский крестный ход - РИА Новости, 22.09.2024
Елизаветинский крестный ход
В Подмосковье прошел крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне. Самые яркие моменты — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 22.09.2024
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фото
крестный ход
московская область (подмосковье)
елизавета федоровна
александр i
николай i
русская православная церковь
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В Подмосковье прошел крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне. Самые яркие моменты — в фотоленте ria.ru.
московская область (подмосковье)
москва
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фото, крестный ход, фото, московская область (подмосковье), елизавета федоровна, александр i, николай i, русская православная церковь, москва
Фото, Крестный ход, Московская область (Подмосковье), Елизавета Федоровна, Александр I, Николай I, Русская православная церковь, Москва

Елизаветинский крестный ход

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В Подмосковье прошел крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне. Самые яркие моменты — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В Подмосковье прошел ежегодный крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне — супруге великого князя Сергея Александровича.

Участники XIII Елизаветинского Крестного хода

В Подмосковье прошел ежегодный крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне — супруге великого князя Сергея Александровича.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники крестного хода проследовали из храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоялся молебен.

Участники XIII Елизаветинского Крестного хода

Участники крестного хода проследовали из храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоялся молебен.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Маршрут пролегал мимо трех исторических зданий на территории императорской усадьбы Ильинское-Усово, в котором проживала великая княгиня.

Участница XIII Елизаветинского Крестного хода

Маршрут пролегал мимо трех исторических зданий на территории императорской усадьбы Ильинское-Усово, в котором проживала великая княгиня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В этом году крестный ход был приурочен к нескольким памятным датам, в том числе к 160-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны.

Участники XIII Елизаветинского Крестного хода

В этом году крестный ход был приурочен к нескольким памятным датам, в том числе к 160-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Артем Буденный

Елизавета Федоровна после вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) активно занималась благотворительностью.

XIII Елизаветинский Крестный ход

Елизавета Федоровна после вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) активно занималась благотворительностью.

© РИА Новости / Артем Буденный
5 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся.

Участники XIII Елизаветинского Крестного хода

Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В годы Русско-японской войны и Первой мировой организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году и канонизирована РПЦ в 1992 году в лике преподобномученицы.

Участники XIII Елизаветинского Крестного хода

В годы Русско-японской войны и Первой мировой организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году и канонизирована РПЦ в 1992 году в лике преподобномученицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 8
© РИА Новости / Артем Буденный

По данным организаторов, в XIII Елизаветинском крестном ходе приняли участие порядка пяти тысяч человек.

XIII Елизаветинский Крестный ход

По данным организаторов, в XIII Елизаветинском крестном ходе приняли участие порядка пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Артем Буденный
8 из 8
 
ФотоКрестный ходМосковская область (Подмосковье)Елизавета ФедоровнаАлександр IНиколай IРусская православная церковьМосква
 
 
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