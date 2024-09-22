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В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2024
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02:26 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/kaliforniya-1974051231.html
В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ
В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2024
В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ
Сотрудник пожарной службы штата Калифорния был задержан по подозрению в нескольких поджогах, которые он, предположительно, устроил в свое нерабочее время на... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:26
2024-09-22T02:26
в мире
калифорния
происшествия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сотрудник пожарной службы штата Калифорния был задержан по подозрению в нескольких поджогах, которые он, предположительно, устроил в свое нерабочее время на фоне бушевавших в штате в последние месяцы сильных природных пожаров, сообщает газета New York Times со ссылкой на ведомство. "Роберт Эрнандес, 38-летний водитель пожарной машины... был задержан по подозрению в поджогах леса рядом с городами Джисервилл, Хилдсберг и Виндзор в Северной Калифорнии между 15 августа и 14 сентября", - пишет газета. По информации New York Times, мужчина занимался поджогами в свое нерабочее время. Общая площадь пожаров, предположительно вызванных им, составила не больше 0,4 гектара, их быстро ликвидировали. Возможные мотивы задержанного не утоняются. Издание отмечает, что глава пожарной службы штата Джо Тайлер заявил, что потрясен тем, что один из их сотрудников попытался "запятнать неустанный труд 12 тысяч своих коллег". Ранее в сентябре телеканал CBS сообщил, что по меньшей мере 15 человек, среди которых 12 пожарных, пострадали в результате крупного природного пожара в южной Калифорнии.
https://ria.ru/20240921/pozharnik-1974044877.html
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в мире, калифорния, происшествия
В мире, Калифорния, Происшествия
В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ

NT: в Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы по подозрению в поджогах

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина
Автомобиль полиции и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сотрудник пожарной службы штата Калифорния был задержан по подозрению в нескольких поджогах, которые он, предположительно, устроил в свое нерабочее время на фоне бушевавших в штате в последние месяцы сильных природных пожаров, сообщает газета New York Times со ссылкой на ведомство.
"Роберт Эрнандес, 38-летний водитель пожарной машины... был задержан по подозрению в поджогах леса рядом с городами Джисервилл, Хилдсберг и Виндзор в Северной Калифорнии между 15 августа и 14 сентября", - пишет газета.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Вчера, 23:50
По информации New York Times, мужчина занимался поджогами в свое нерабочее время. Общая площадь пожаров, предположительно вызванных им, составила не больше 0,4 гектара, их быстро ликвидировали. Возможные мотивы задержанного не утоняются.
Издание отмечает, что глава пожарной службы штата Джо Тайлер заявил, что потрясен тем, что один из их сотрудников попытался "запятнать неустанный труд 12 тысяч своих коллег".
Ранее в сентябре телеканал CBS сообщил, что по меньшей мере 15 человек, среди которых 12 пожарных, пострадали в результате крупного природного пожара в южной Калифорнии.
Штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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