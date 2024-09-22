https://ria.ru/20240922/kaliforniya-1974051231.html

В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ

В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2024

В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ

Сотрудник пожарной службы штата Калифорния был задержан по подозрению в нескольких поджогах, которые он, предположительно, устроил в свое нерабочее время на... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T02:26

2024-09-22T02:26

2024-09-22T02:26

в мире

калифорния

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сотрудник пожарной службы штата Калифорния был задержан по подозрению в нескольких поджогах, которые он, предположительно, устроил в свое нерабочее время на фоне бушевавших в штате в последние месяцы сильных природных пожаров, сообщает газета New York Times со ссылкой на ведомство. "Роберт Эрнандес, 38-летний водитель пожарной машины... был задержан по подозрению в поджогах леса рядом с городами Джисервилл, Хилдсберг и Виндзор в Северной Калифорнии между 15 августа и 14 сентября", - пишет газета. По информации New York Times, мужчина занимался поджогами в свое нерабочее время. Общая площадь пожаров, предположительно вызванных им, составила не больше 0,4 гектара, их быстро ликвидировали. Возможные мотивы задержанного не утоняются. Издание отмечает, что глава пожарной службы штата Джо Тайлер заявил, что потрясен тем, что один из их сотрудников попытался "запятнать неустанный труд 12 тысяч своих коллег". Ранее в сентябре телеканал CBS сообщил, что по меньшей мере 15 человек, среди которых 12 пожарных, пострадали в результате крупного природного пожара в южной Калифорнии.

https://ria.ru/20240921/pozharnik-1974044877.html

https://ria.ru/20240911/kaliforniya-1972117368.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, происшествия