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Нетаньяху пригрозил "Хезболле" новыми ударами

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" новыми ударами - РИА Новости, 22.09.2024

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" новыми ударами

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" еще поймет "послание" Израиля на случай, если ударов... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:24

2024-09-22T14:24

2024-09-22T14:24

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ливан

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хезболла

хамас

детонация сотен пейджеров в ливане

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" еще поймет "послание" Израиля на случай, если ударов последних дней было недостаточно. "За последние несколько дней мы нанесли "Хезболлах" серию ударов, о которых она даже не предполагала. Если "Хезболлах" не поняла послания, я вам обещаю – она его поймет. Мы полны решимости безопасно вернуть наших жителей на севере в свои дома. Ни одна страна не может терпеть стрельбу по своим жителям, стрельбу по своим городам – и мы, Государство Израиль, тоже этого не потерпим", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. Заявление прозвучало на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и "Хезболлах". За ночь и первую половину воскресенья порядка 150 снарядов, крылатых ракет и беспилотников были выпущены по Израилю. Израиль ежедневно наносит массированные авиаудары по целям "Хезболлах" в Ливане. Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий. Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю. В пятницу ВВС Израиля нанесли прицельный авиаудар по пригороду Бейрута и ликвидировали 16 высокопоставленных командиров "Хезболлах", включая третьего номера в нынешней военно-политической иерархии движения - руководителя командования спецопераций и командующего элитным подразделением Радван Ибрагима Акиля. Несколькими днями ранее в Ливане была проведена беспрецедентная операция с дистанционным подрывом тысяч устройств связи, которые были в использовании среди бойцов "Хезболлах". По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, детонация сотен пейджеров в ливане, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году