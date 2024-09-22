https://ria.ru/20240922/izrail-1974059541.html

На севере Израиля ракета попала в молочную ферму, сообщила полиция

На севере Израиля ракета попала в молочную ферму, сообщила полиция - РИА Новости, 22.09.2024

На севере Израиля ракета попала в молочную ферму, сообщила полиция

На севере Израиля в ночь на воскресенье было зафиксировано прямое попадание в молочную ферму, в результате чего пострадали животные, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:33

2024-09-22T07:33

2024-09-22T07:33

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости. На севере Израиля в ночь на воскресенье было зафиксировано прямое попадание в молочную ферму, в результате чего пострадали животные, сообщила пресс-служба полиции Израиля. "Полиция Израиля недавно получила сообщения о падениях в нескольких местах Изреельской долины. В одном из мест падения от прямого попадания пострадала молочная ферма. Данных о пострадавших (людях - ред.) не поступало, однако было ранено большое количество коров и нанесен большой ущерб имуществу. Полиция и саперы района в настоящее время находятся на месте происшествия и исследуют его, чтобы устранить риски для населения", - говорится в сообщении. В последние несколько часов обширные территории на севере Израиля подверглись обстрелам со стороны ливанского движения "Хезболлах". Были также сообщения о попытках проникновения подозрительных воздушных целей с востока, которые, по данным израильской армии, были сбиты, не достигнув израильской территории. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, за ночь сирены тревоги срабатывали 11 раз в различных районах на севере страны. Было зафиксировано по меньшей мере три массированных обстрела. Служба скорой помощи Израиля сообщала о несколько пострадавших, которые поранились по пути в бомбоубежища.

https://ria.ru/20240922/smi-1974058197.html

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в мире, израиль, хезболла