Рейтинг@Mail.ru
На севере Израиля ракета попала в молочную ферму, сообщила полиция - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/izrail-1974059541.html
На севере Израиля ракета попала в молочную ферму, сообщила полиция
На севере Израиля ракета попала в молочную ферму, сообщила полиция - РИА Новости, 22.09.2024
На севере Израиля ракета попала в молочную ферму, сообщила полиция
На севере Израиля в ночь на воскресенье было зафиксировано прямое попадание в молочную ферму, в результате чего пострадали животные, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:33
2024-09-22T07:33
в мире
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903050199_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_65b4f2c6971c05fb4f87227d643423bf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости. На севере Израиля в ночь на воскресенье было зафиксировано прямое попадание в молочную ферму, в результате чего пострадали животные, сообщила пресс-служба полиции Израиля. "Полиция Израиля недавно получила сообщения о падениях в нескольких местах Изреельской долины. В одном из мест падения от прямого попадания пострадала молочная ферма. Данных о пострадавших (людях - ред.) не поступало, однако было ранено большое количество коров и нанесен большой ущерб имуществу. Полиция и саперы района в настоящее время находятся на месте происшествия и исследуют его, чтобы устранить риски для населения", - говорится в сообщении. В последние несколько часов обширные территории на севере Израиля подверглись обстрелам со стороны ливанского движения "Хезболлах". Были также сообщения о попытках проникновения подозрительных воздушных целей с востока, которые, по данным израильской армии, были сбиты, не достигнув израильской территории. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, за ночь сирены тревоги срабатывали 11 раз в различных районах на севере страны. Было зафиксировано по меньшей мере три массированных обстрела. Служба скорой помощи Израиля сообщала о несколько пострадавших, которые поранились по пути в бомбоубежища.
https://ria.ru/20240922/smi-1974058197.html
https://ria.ru/20240922/khezbollakh-1974055124.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903050199_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_04450afe8dd1966c172420b906494074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла
В мире, Израиль, Хезболла
На севере Израиля ракета попала в молочную ферму, сообщила полиция

Полиции Израиля: на севере Израиля ракета попала в молочную ферму

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля
Запуск ракет в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости. На севере Израиля в ночь на воскресенье было зафиксировано прямое попадание в молочную ферму, в результате чего пострадали животные, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"Полиция Израиля недавно получила сообщения о падениях в нескольких местах Изреельской долины. В одном из мест падения от прямого попадания пострадала молочная ферма. Данных о пострадавших (людях - ред.) не поступало, однако было ранено большое количество коров и нанесен большой ущерб имуществу. Полиция и саперы района в настоящее время находятся на месте происшествия и исследуют его, чтобы устранить риски для населения", - говорится в сообщении.
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
СМИ: на севере Хайфы в Израиле упали ракеты, на улице горят автомобили
07:02
В последние несколько часов обширные территории на севере Израиля подверглись обстрелам со стороны ливанского движения "Хезболлах". Были также сообщения о попытках проникновения подозрительных воздушных целей с востока, которые, по данным израильской армии, были сбиты, не достигнув израильской территории.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, за ночь сирены тревоги срабатывали 11 раз в различных районах на севере страны. Было зафиксировано по меньшей мере три массированных обстрела.
Служба скорой помощи Израиля сообщала о несколько пострадавших, которые поранились по пути в бомбоубежища.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ
04:15
 
В миреИзраильХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала