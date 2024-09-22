https://ria.ru/20240922/italija-1974092384.html

В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России

В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России - РИА Новости, 22.09.2024

В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России

Позиция итальянского правительства, не поддерживающего идею разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России, не меняется из-за принятия... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:16

2024-09-22T13:16

2024-09-22T13:42

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РИМ, 22 сен — РИА Новости. Позиция итальянского правительства, не поддерживающего идею разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России, не меняется из-за принятия резолюции Европарламента с соответствующим призывом, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera. "Наша линия не меняется, голосование по резолюции в Европарламенте не имеет юридической силы. Американцы также не дали добро на использование западного оружия в России. Девятый пакет военной помощи мы отправим с ракетами Samp-T, но мы не можем давать Киеву разрешение бомбить Москву", — сказал он. Таяни отметил, что до момента президентских выборов в США видит возможность для некоторых шагов по урегулированию на Украине, но, по его словам, два месяца — слишком короткий срок. Италия никогда не меняла позицию по Украине, подчеркнул министр."Все хотят мира, даже США. Зеленский хочет на мирной конференции Россию, и мы, конечно, не можем позиционировать себя правее Зеленского", — заключил он. На этой неделе депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России. Как отмечал президент Владимир Путин, комментируя дискуссии по этому поводу, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил глава государства.

https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

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россия, украина, антонио таяни, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, в мире, италия