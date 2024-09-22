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В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 22.09.2024 (обновлено: 13:42 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/italija-1974092384.html
В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России
В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России - РИА Новости, 22.09.2024
В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России
Позиция итальянского правительства, не поддерживающего идею разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России, не меняется из-за принятия... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:16
2024-09-22T13:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
антонио таяни
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
в мире
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РИМ, 22 сен — РИА Новости. Позиция итальянского правительства, не поддерживающего идею разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России, не меняется из-за принятия резолюции Европарламента с соответствующим призывом, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera. "Наша линия не меняется, голосование по резолюции в Европарламенте не имеет юридической силы. Американцы также не дали добро на использование западного оружия в России. Девятый пакет военной помощи мы отправим с ракетами Samp-T, но мы не можем давать Киеву разрешение бомбить Москву", — сказал он. Таяни отметил, что до момента президентских выборов в США видит возможность для некоторых шагов по урегулированию на Украине, но, по его словам, два месяца — слишком короткий срок. Италия никогда не меняла позицию по Украине, подчеркнул министр."Все хотят мира, даже США. Зеленский хочет на мирной конференции Россию, и мы, конечно, не можем позиционировать себя правее Зеленского", — заключил он. На этой неделе депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России. Как отмечал президент Владимир Путин, комментируя дискуссии по этому поводу, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил глава государства.
https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html
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россия, украина, антонио таяни, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, в мире, италия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Антонио Таяни, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Италия
В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России

Глава МИД Италии Таяни: Рим не поддерживает решение ЕП по ударам вглубь РФ

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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РИМ, 22 сен — РИА Новости. Позиция итальянского правительства, не поддерживающего идею разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России, не меняется из-за принятия резолюции Европарламента с соответствующим призывом, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.
"Наша линия не меняется, голосование по резолюции в Европарламенте не имеет юридической силы. Американцы также не дали добро на использование западного оружия в России. Девятый пакет военной помощи мы отправим с ракетами Samp-T, но мы не можем давать Киеву разрешение бомбить Москву", — сказал он.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Вице-премьер Италии исключил пересмотр позиции по оружию для Украины
5 июня, 12:53
Таяни отметил, что до момента президентских выборов в США видит возможность для некоторых шагов по урегулированию на Украине, но, по его словам, два месяца — слишком короткий срок. Италия никогда не меняла позицию по Украине, подчеркнул министр.
"Все хотят мира, даже США. Зеленский хочет на мирной конференции Россию, и мы, конечно, не можем позиционировать себя правее Зеленского", — заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лондон и Киев пьют шампанское. Зря
13 сентября, 08:00
На этой неделе депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России.
Как отмечал президент Владимир Путин, комментируя дискуссии по этому поводу, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАнтонио ТаяниВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреИталия
 
 
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