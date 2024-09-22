https://ria.ru/20240922/israel-1974137325.html

Генштаб Израиля заявил о ликвидации 600 бойцов "Хезболлы"

Генштаб Израиля заявил о ликвидации 600 бойцов "Хезболлы" - РИА Новости, 22.09.2024

Генштаб Израиля заявил о ликвидации 600 бойцов "Хезболлы"

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье сообщил, что с начала нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T22:02

2024-09-22T22:02

2024-09-22T22:02

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье сообщил, что с начала нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года было ликвидировано более 600 бойцов шиитского движения "Хезболлах", что сопоставимо с потерями организации в ходе Второй ливанской войны 2006 года, которая длилась чуть более месяца. "С самого начала войны ЦАХАЛ систематически день за днем атакует "Хезболлах". В течение нескольких месяцев мы, шаг за шагом, мы разрушаем потенциал, который "Хезболлах" создавала десятилетиями. Мы оттесняем "Хезболлах" от границы... Мы ликвидировали более 600 террористов, десятки из них принадлежали к военной верхушке организации. Цена, которую платит "Хезболлах", растет, наши атаки будут усиливаться и усиливаться", - заявил Халеви, выступая на одной из баз ВВС ЦАХАЛ. По разным оценкам, во время Второй ливанской войны движение "Хезболлах" потеряло от 500 до 700 бойцов. Боевые действия длились 34 дня в июле-августе 2006 года и сопровождались наземной операцией израильской армии в южном Ливане и зачисткой территории вплоть до реки Литани, которая протекает в 20-30 километрах к югу от границы с Израилем. По итогам войны Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана. С момента атаки палестинского движения ХАМАС на Израиля 7 октября 2023 года "Хезболлах" ежедневно обстреливает север Израиля реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере Израиля уже погибли десятки мирных жителей. В "Хезболлах" это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа. Израиль отвечает ударами по объектам движения в разных районах Ливана и ликвидациями ее бойцов и командиров. Нынешний вооруженный конфликт стремительно нарастает ввиду того, что десятки тысяч жителей северы Израиля были вынуждены покинуть свои дома из-за этих обстрелов. Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240922/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, ближний восток, хезболла, оон, хамас