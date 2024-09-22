https://ria.ru/20240922/gorlovka-1974133870.html

При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя

При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 22.09.2024

При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T21:03

2024-09-22T21:03

2024-09-22T21:03

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке ГРЭ ранены двое мирных жителей Горловки... Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о еще одном пострадавшем в Петровском районе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия