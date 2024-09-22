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При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/gorlovka-1974133870.html
При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя
При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 22.09.2024
При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T21:03
2024-09-22T21:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке ГРЭ ранены двое мирных жителей Горловки... Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о еще одном пострадавшем в Петровском районе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Происшествия
При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя

Приходько: при обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке ГРЭ ранены двое мирных жителей Горловки... Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
Ранее Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о еще одном пострадавшем в Петровском районе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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