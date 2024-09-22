https://ria.ru/20240922/gorlovka-1974133870.html
При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя
При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 22.09.2024
При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T21:03
2024-09-22T21:03
2024-09-22T21:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке ГРЭ ранены двое мирных жителей Горловки... Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о еще одном пострадавшем в Петровском районе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Происшествия
При обстрелах Горловки пострадали три мирных жителя
Приходько: при обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости.
Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр
города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке ГРЭ ранены двое мирных жителей Горловки... Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о еще одном пострадавшем в Петровском районе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.