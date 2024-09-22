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В Горловке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника
В Горловке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 22.09.2024
В Горловке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника
Мирный житель донецкой Горловки ранен из-за удара БПЛА ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:28
2024-09-22T09:28
2024-09-22T09:28
специальная военная операция на украине
горловка
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донецк
иван приходько
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происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мирный житель донецкой Горловки ранен из-за удара БПЛА ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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В Горловке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника
Мэр Приходько: мирный житель Горловки ранен в результате удара украинского БПЛА