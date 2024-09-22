https://ria.ru/20240922/frantsiya-1974091854.html

"Катастрофа". Во Франции призвали свергнуть новое правительство Барнье

"Катастрофа". Во Франции призвали свергнуть новое правительство Барнье - РИА Новости, 22.09.2024

"Катастрофа". Во Франции призвали свергнуть новое правительство Барнье

Новое французское правительство под руководством Мишеля Барнье – катастрофа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, призвав его РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:12

2024-09-22T13:12

2024-09-22T13:12

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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Новое французское правительство под руководством Мишеля Барнье – катастрофа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, призвав его свергнуть. "Правительство Барнье – злая издевка! Исследуя его состав, мы обнаруживаем немало самородков. Общий анализ не оставляет места двусмысленности: надо как можно быстрее избавиться от этого правительства, которое есть не что иное, как олигархическая бородавка. Правительство, целью которого является довести всех до отчаяния. Вотум недоверия немедленно и без колебаний!" - написал он. Филиппо также указал на то, что отвечающий за дипломатию министр-делегат Бенжамен Хаддад призывает разрешить Украине наносить удары по территории РФ. "Совершенно новый министр, отвечающий за Европу, Бенджамин Хаддад, который выполнял важные обязанности в американском неоконсервативном аналитическом центре Atlantic Council, несколько дней назад защищал использование Украиной наших ракет большой дальности против России на российской земле! Неоконсервативный ястреб в правительстве! Правительство Барнье – это катастрофа, которую нужно отправить в отставку как можно быстрее", - заключил он. Накануне был объявлен новый состав правительства Франции. Новым главой МИД был назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее занимавший пост министра-делегата по вопросам Европы. Его же пост занял депутат-макронист Бенжамен Хаддад, выступающий за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории РФ вооружениями, которые Киеву поставили страны Запада.

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html

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