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"Катастрофа". Во Франции призвали свергнуть новое правительство Барнье - РИА Новости, 22.09.2024
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13:12 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/frantsiya-1974091854.html
"Катастрофа". Во Франции призвали свергнуть новое правительство Барнье
"Катастрофа". Во Франции призвали свергнуть новое правительство Барнье - РИА Новости, 22.09.2024
"Катастрофа". Во Франции призвали свергнуть новое правительство Барнье
Новое французское правительство под руководством Мишеля Барнье – катастрофа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, призвав его РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:12
2024-09-22T13:12
в мире
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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Новое французское правительство под руководством Мишеля Барнье – катастрофа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, призвав его свергнуть. "Правительство Барнье – злая издевка! Исследуя его состав, мы обнаруживаем немало самородков. Общий анализ не оставляет места двусмысленности: надо как можно быстрее избавиться от этого правительства, которое есть не что иное, как олигархическая бородавка. Правительство, целью которого является довести всех до отчаяния. Вотум недоверия немедленно и без колебаний!" - написал он. Филиппо также указал на то, что отвечающий за дипломатию министр-делегат Бенжамен Хаддад призывает разрешить Украине наносить удары по территории РФ. "Совершенно новый министр, отвечающий за Европу, Бенджамин Хаддад, который выполнял важные обязанности в американском неоконсервативном аналитическом центре Atlantic Council, несколько дней назад защищал использование Украиной наших ракет большой дальности против России на российской земле! Неоконсервативный ястреб в правительстве! Правительство Барнье – это катастрофа, которую нужно отправить в отставку как можно быстрее", - заключил он. Накануне был объявлен новый состав правительства Франции. Новым главой МИД был назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее занимавший пост министра-делегата по вопросам Европы. Его же пост занял депутат-макронист Бенжамен Хаддад, выступающий за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории РФ вооружениями, которые Киеву поставили страны Запада.
https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html
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в мире, украина, россия, европа, мишель барнье, флориан филиппо, франция
В мире, Украина, Россия, Европа, Мишель Барнье, Флориан Филиппо, Франция
"Катастрофа". Во Франции призвали свергнуть новое правительство Барнье

Филиппо назвал новое правительство Франции катастрофой и призвал его свергнуть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Новое французское правительство под руководством Мишеля Барнье – катастрофа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, призвав его свергнуть.
"Правительство Барнье – злая издевка! Исследуя его состав, мы обнаруживаем немало самородков. Общий анализ не оставляет места двусмысленности: надо как можно быстрее избавиться от этого правительства, которое есть не что иное, как олигархическая бородавка. Правительство, целью которого является довести всех до отчаяния. Вотум недоверия немедленно и без колебаний!" - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Филиппо также указал на то, что отвечающий за дипломатию министр-делегат Бенжамен Хаддад призывает разрешить Украине наносить удары по территории РФ.
"Совершенно новый министр, отвечающий за Европу, Бенджамин Хаддад, который выполнял важные обязанности в американском неоконсервативном аналитическом центре Atlantic Council, несколько дней назад защищал использование Украиной наших ракет большой дальности против России на российской земле! Неоконсервативный ястреб в правительстве! Правительство Барнье – это катастрофа, которую нужно отправить в отставку как можно быстрее", - заключил он.
Накануне был объявлен новый состав правительства Франции. Новым главой МИД был назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее занимавший пост министра-делегата по вопросам Европы. Его же пост занял депутат-макронист Бенжамен Хаддад, выступающий за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории РФ вооружениями, которые Киеву поставили страны Запада.
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В миреУкраинаРоссияЕвропаМишель БарньеФлориан ФилиппоФранция
 
 
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