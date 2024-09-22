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В Москве состоялась премьера документального фильма "Крест"
В Москве состоялась премьера документального фильма "Крест" - РИА Новости, 22.09.2024
В Москве состоялась премьера документального фильма "Крест"
Премьера документального фильма "Крест" Сергея Дебижева состоялась в воскресенье в Москве в кинотеатре "Октябрь", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:05
2024-09-22T22:05
2024-09-22T22:05
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Премьера документального фильма "Крест" Сергея Дебижева состоялась в воскресенье в Москве в кинотеатре "Октябрь", сообщает корреспондент РИА Новости. Перед просмотром схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби), который в фильме поет на арамейском языке, исполнил на этом же языке молитву в Гефсиманском саду. "Многие сидящие в этом зале видели "Святой архипелаг". И наверное, думают, что это ("Крест" - ред.) будет "Святой архипелаг 2" - ничего подобного. Мы не стоим на месте, мы меняемся, мир не стоит на месте, меняется вместе с нами, меняются наши эстетические приемы, хотя смыслы - остаются те же самые: что есть человек, зачем он на этом свете, каков его духовный путь, каков крест, который он несет, есть ли у него какая-то миссия, есть ли по поводу него Божественный план - этими вопросами мы задаемся. И приглашаем в путешествие в иную реальность, в религиозное измерение, откуда по-другому выглядит этот мир", - сказал режиссёр картины Сергей Дебижев, обращаясь к зрителям. Документальный фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, картину покажут в 600 кинотеатрах российских городов. Съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". Также Дебижев рассказывал в интервью РИА Новости, что фильм подойдёт для семейного выходного просмотра, будет интересен детям от 12 лет и "особенно актуален для молодёжи". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
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сергей дебижев, новости культуры, москва
Культура, Сергей Дебижев, Новости культуры, Москва
В Москве состоялась премьера документального фильма "Крест"
В Москве состоялась премьера документального фильма "Крест" Сергея Дебижева
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Премьера документального фильма "Крест" Сергея Дебижева состоялась в воскресенье в Москве в кинотеатре "Октябрь", сообщает корреспондент РИА Новости.
Перед просмотром схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби), который в фильме поет на арамейском языке, исполнил на этом же языке молитву в Гефсиманском саду.
"Многие сидящие в этом зале видели "Святой архипелаг". И наверное, думают, что это ("Крест" - ред.) будет "Святой архипелаг 2" - ничего подобного. Мы не стоим на месте, мы меняемся, мир не стоит на месте, меняется вместе с нами, меняются наши эстетические приемы, хотя смыслы - остаются те же самые: что есть человек, зачем он на этом свете, каков его духовный путь, каков крест, который он несет, есть ли у него какая-то миссия, есть ли по поводу него Божественный план - этими вопросами мы задаемся. И приглашаем в путешествие в иную реальность, в религиозное измерение, откуда по-другому выглядит этот мир", - сказал режиссёр картины Сергей Дебижев
, обращаясь к зрителям.
Документальный фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, картину покажут в 600 кинотеатрах российских городов. Съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь".
Также Дебижев рассказывал в интервью РИА Новости, что фильм подойдёт для семейного выходного просмотра, будет интересен детям от 12 лет и "особенно актуален для молодёжи".
РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".